Marcos Mion é o apresentador mais procurado no Google

A cada semana no comando do “Caldeirão”, o apresentador Marcos Mion está sendo o nome mais falado e acabou que ele chegou ao topo do Google Trends.

Entre os dias 6 e 9 de agosto, após o anúncio de sua contratação pela Globo, as pesquisas sobre o novo apresentador do “Caldeirão” aumentaram em 1.380% na comparação com o período entre 2 de julho e 5 de agosto. É o maior interesse pelo apresentador na história da plataforma de buscas.

Ao saber da nova marca, Marcos Mion celebrou e agradeceu seus fãs. Nas redes sociais ele escreveu “Que honra pra mim! Depois de mais de 20 anos de carreira ainda desperta tanta curiosidade”, disse ele, que acumula quase 15 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Divulgação/Globo

Marcos Mion estreou no “Caldeirão” no começo de setembro, no dia 4. Com novos quadros e com muita alegria, a estreia do apresentador elevou o ibope da Globo, que registrou um salto de 14% de audiência em São Paulo. Foram 16 de média e 35% de participação, igualando a maior marca do programa no ano. Já no Rio de Janeiro, o crescimento foi de 1 ponto ou 6%. Foram 17 de média e 40% de share. No Rio Janeiro e no Painel Nacional de Televisão, a atração teve 16 e 14 de média respectivamente, ambos com um crescimento de 0.4 pontos na mesma comparação.

Reprodução/TV Globo

Para o primeiro programa, a direção do “Caldeirão” convidou algumas celebridades, como Juliana Paes e Paulo Vieira, que participaram do quadro “Tem ou Não Tem, Tiago”. Já Tiago Leifert, Ana Furtado e Larissa Manoela estiveram no “Sobe o Som”, que levou ao palco vários cantores. Mas, o quadro “Globo Mostra” foi o grande destaque do dia, onde Marcos Mion mostrava no detalhe, e com muito humor, trechos de programas da Globo, como acontecia em seu programa na MTV Brasil.

Com tanto sucesso, quem não deixou de parabenizar Mion foi o diretor Boninho, que postou em suas redes sociais: “Mion, você bombou! A rede bombou! Tudo o que aparecia virava ‘TT’, de alguma forma, até a porcaria do lustre. A gente vai ter que discutir o lustre por muito tempo! Valeu a estreia. Valeu galera! É isso aí!”, afirmou ele em um vídeo nas redes sociais.