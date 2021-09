Celebridades brigam por uma vaga em ‘A Fazenda 13’

A 13ª temporada de “A Fazenda” está quase começando e as surpresas não param. Agora, o público pode escolher uma celebridade para o reality show de confinamento da Record TV, que estreia nesta terça-feira (14), às 22h45.

Pelo site do programa, que será apresentado por Adriane Galisteu, o público pode votar em quatro celebridades: Alisson Jordan, Sthe Matos, Mah Tavares e MC Krawk. Eles estão no “Paiol”, uma espécie de Casa de Vidro do “Big Brother Brasil”, da Globo.

O dançarino Alisson Jordan foi o primeiro convocado para o Paiol. Pouco conhecido do grande público, ele é coreógrafo de pessoas famosas, como o cantor baiano Léo Santana. Além disso, ele esteve no Rock in Rio e dançou ao lado de Anitta. “Com o coração a mil e muita expectativa, agradeço todos os amigos, familiares, fãs e admiradores do meu trabalho, pois sem o reconhecimento e engajamento de vocês, nada disso seria possível. Comunidade da dança, preparem-se! É o seu momento!”, escreveu.

A influenciadora digital Sthe Matos também está concorrendo. Ela ficou conhecida por causa de suas cirurgias pláticas e algumas polêmicas na internet. Ao ser anunciada, a possível participante de “A Fazenda 13” avisou que não vai desistir com facilidade e quer ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Outra influenciadora que está de olho no reality show “A Fazenda”, na Record TV, é Mah Tavares, de 19 anos. Ela ficou conhecida após conseguir chamar a atenção do humorista Whindersson Nunes com dublagens divertidas e muito bom humor. “Acho que pode ser uma vantagem, porque o público pode esperar menos de mim e eu mostrar mais”, disse a influenciadora sobre ser a peoa mais nova do reality.

A lista ficou completa com MC Krawk, que acumula mais de 30 batalhas de rap vencidas. No Paiol TikTok, o cantor revelou seu ponto fraco: “Eu sou um cara que odeia injustiça. Qualquer tipo de injustiça me tira muito do sério desde as batalhas de rima de onde eu venho”.

Marina Ferrari, Gui Araújo, Valentina Francavilla, Dayane Mello, Acrebiano, Mussunzinho, Mileide, Tati Quebra Barraco, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Victor Pecoraro, MC Gui e Tiago Piquilo já foram confirmados na 13ª temporada do reality show “A Fazenda”.