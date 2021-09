Britânica Dua Lipa fará o último show do Rock in Rio 2022

A britânica Dua Lipa está confirmada no Rock in Rio 2022. A confirmação foi anunciada pela organização do evento na noite desta terça-feira (14) em suas redes sociais.

Dua Lia será a atração principal no dia 11 de setembro, quando o festival de música chega ao fim. Além da cantora e compositora britânica, o último dia do Rock in Rio 2022 contará com Ivete Sangalo, que se apresenta no Palco Mundo.

O retorno de Dua Lipa ao Brasil acontece quatro anos após sua primeira passagem pelo Brasil, quando ela abriu um show do Coldplay em São Paulo. Após o lançamento de seu último álbum, “Future Nostalgia” (2020), a artista explodiu com hits como Don’t Start Now e Levitating.

Além de Dua Lipa, outros nomes, como Iron Maiden, Megadeth, Sepultura, Dram Theather,Alok, Marshmello, Jason Derulo, Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, foram confirmados para a edição do próximo ano.

O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. As vendas do Rock in Rio Card se iniciam em 21 de setembro, a partir das 19 horas, no site rockinrio.ingresso.com.

Ao comprar o Card, a pessoa deve escolher posteriormente o dia que quer ir, já que o line-up não está completamente anunciado. Os Cards custam R$ 272,50 (meia-entrada), R$ 545,00 (inteira) e R$ 463,25 (com desconto de 15%).