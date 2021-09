Xuxa Meneghel diz que viveu com manipuladores: ‘Grande pitada de burrice’

A carreira de Xuxa Meneghel começou, em 1979, como modelo. Mas, foi em 1983, na extinta Manchete, que Xuxa surgiu como apresentadora de programa infantil. Na época, ela tinha 20 anos e foi convidada pelo diretor Maurício Sherman para apresentar o “Clube da Criança” e, depois, ela seguiu para a Globo, onde apresentou o, também infantil, “Xou da Xuxa”.

Com tantos sucessos, Xuxa ganhou fãs em todo Brasil e por diferentes países. Mas nem tudo foi acerto na carreira da eterna rainha dos baixinhos. Segundo a apresentadora, durante um bate-papo no canal “Seja Eu”, do fotógrafo Brunno Rangel e do diretor criativo Marcelo Feitosa, ela lamenta por ter acreditado tanto em algumas pessoas que estavam ao seu redor.“Não estou dizendo que aprendi, mas eu deveria. Eu queria falar para a Xuxa de 23 anos para ela acreditar menos nas pessoas. Até hoje não aprendi”, pontuou Xuxa.

Xuxa afirmou que durante sua carreira esteve ao lado de pessoas manipuladoras e que se arrepende de ter deixado muitas coisas nas mãos deles. ““No mundo que eu sempre vivi, que comecei a viver com 23 anos, eu estava acreditando muito. Era fácil, era relaxante, era gostoso eu chegar e colocar minha vida na mão de alguém e falar: ‘Faz’. Eu não saquei que tinham manipuladores, aproveitadores, que querem poder”.

No decorrer da entrevista, Xuxa disse que pretende errar novamente. “Acho que é uma grande pitada de ingenuidade, burrice e até coração mole. Eu não faço isso, então acho que ninguém faria isso comigo. Eu falo: ‘Não vou cometer o mesmo erro’. Quando vejo, eu estou deixando a pessoa mexendo onde não deveria. A maior culpada sou eu. Eu teria que dar esse espaço. Mas não consigo”, contou Xuxa.

Novos projetos de Xuxa na televisão

Xuxa está trabalhando em um documentário para o Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo. O projeto deve contar com a direção do jornalista Pedro Bial. Além deste, a vida da rainha dos baixinhos será contada em um filme biográfico intitulado “Rainha” e de uma série documental para o Disney+.

A apresentadora também planejava rodar o Brasil com o que seria sua última turnê musical. O projeto seria registrado pela HBO Max. No entanto, essa série de shows foi descartada por conta da pandemia de coronavírus.

Xuxa Meneghel ainda é cotada para a versão brasileira do “RuPaul ‘s Drag Race”, um dos realities de maior sucesso no mundo. A princípio, a estreia deve ocorrer em 2022, com exibição no Multishow.