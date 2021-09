Mãe de Alexandre Borges morre aos 83 anos, após homenagem no ‘The Masked Singer’

Nesta quinta-feira (16), o ator Alexandre Borges se despediu de sua mãe, Rosa Linda Maria Borges, que morreu aos 83 anos após lutar contra o Mal de Alzheimer.

Durante a pandemia, o ator deu uma pausa na carreira para cuidar dela, que morava na cidade de Santos, litoral de São Paulo, onde ela morava. No entanto, oator foi o último desmascarado do talent show “The Masked Singer Brasil”, onde foi fantasiado de Onça Pintada. Para ele, estar na atração da Globo era uma forma de homenagear sua mãe.

Reprodução

Assim que foi desmascarado no programa, Alexandre falou da importância da música para pessoas que sofrem da doença. Já no “Encontro com Fátima Bernardes”, da última quarta-feira (15), Alexandre Borges revelou que contou para Rosa Linda que era a Onça Pintada.

Na noite da última terça-feira (14), a Onça Pintada teve o pior desempenho do “The Masked Singer Brasil”, segundo a votação do público, e acabou revelando que Alexandre Borges estava por trás da performance e da fantasia.

Quem acertou o famoso fantasiado foi o jurado Edu Sterblitch, que foi certeiro após a última apresentação da noite, contra o Girassol. Já Simone não teve tanta sorte e ficou chocada com a revelação: “Gente, eu não sabia”.

Divulgação/Globo

Ao ser eliminado, Alexandre não saiu do papel e mostrou-se empolgado com a disputa. “Pessoas maravilhosas, elenco lindo. Estou muito curioso para saber quem são esses talentos maravilhosos. Foi uma experiência incrível para mim”, afirmou Alexandre Borges, que cantou as músicas “O Vira” e “La Bamba”. O global ainda falou sobre o figurino. “O figurino é uma parte fundamental para a gente. Quando você vê, dá aquela química e fala: ‘Uau’”, comentou o galã.

Durante a temporada, a Onça Pintada deu algumas dicas ao público. “Eu não sei se vocês sabem disso, mas nós, onças, somos criaturas que vivem perto da água. E eu nasci bem perto do mar. Muita gente me considera uma onça caiçara. Até o dia que eu convivi com as onças da Amazônia e aprendi bastante. Mas não tenham medo de mim, a próxima vítima não vão ser vocês”, comentou.