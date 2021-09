Oscar Filho reestreia o stand up ‘Alto-Biografia’: ‘Essa volta é mais impactante’

Após um longo período fechados, os teatros de São Paulo estão voltando a receber espetáculos e o público. Aproveitando a retomada, o ator e humorista Oscar Filho voltou com seu stand up “Alto-Biografia não Autorizada”, que entrou em cartaz no dia 10 de setembro, no Teatro Morumbi Shopping. Os ingressos custam a partir de R$ 28,00.

Porém, a estreia do espetáculo é uma continuação do trabalho que estava sendo feito antes da pandemia e do fechamento das casas culturais da cidade de São Paulo. “Eu estreei este solo no dia 14 de março de 2020. Uma semana depois, o teatro fechou. Essa volta é mais impactante para mim por ser meu solo que acabei fazendo apenas uma apresentação. Não dá pra não dizer que fiquei tenso. Esse tempo todo sem ter certeza se o solo funcionava de fato, mas a reestreia foi incrível”, relatou Oscar Filho, ao Metro World News.

Para quem ainda não assistiu, o espetáculo é baseado no livro quase homônimo “Autobiografia Não Autorizada”, publicado em 2014, com o prefácio do amigo e apresentador Danilo Gentili. Segundo Oscar Filho, a peça não traz nenhum ensinamento sobre a vida, mas retrata algumas aventuras vividas pelo comediante, desde o seu nascimento em Atibaia, no interior de São Paulo, até o dia em que foi convidado a ser co-apresentador do “Programa da Maísa”, no SBT.

Sobre a adaptação do livro em peça, Oscar Filho relatou ao Metro World News que o trabalho não foi tão fácil quanto parece, pois a linguagem dos trabalhos são diferentes. “Eu já tinha uma ideia de adaptar o meu livro para os palcos. Há muitas histórias ali que são difíceis de transformar em stand up, apesar de parecer algo fácil de fazer. Mas tinham muitas histórias ali que migrariam tranquilamente para linguagem e que eu não contava. Então eu fui adaptando aos poucos, entre 2 e 3 anos”.

O stand up “Alto-Biografia não Autorizada” tem a narração marcante, e engraçada, de Cid Moreira e busca o mesmo sucesso que o espetáculo antecessor “Putz Grill…”, que ficou 11 anos em cartaz. “Com o meu antigo solo, o ‘Putz Grill’, eu meio que tinha feito um pacto comigo mesmo que era: “enquanto tiver público, eu continuarei com este solo”. E teve público desde 2008, praticamente de janeiro a janeiro de todos os anos. Salvo as férias e coisas assim. O ‘Putz Grill’ durou muito tempo também por ser algo meio universal. Eu falava de muita coisa que agradava, mas estava na hora de fazer algo novo”, afirmou Oscar.

Para ele, o novo stand up “Alto-Biografia não Autorizada” surge em um momento único, pois o Brasil e o mundo mudou muito com a pandemia. “Precisava fazer algo novo para o Brasil. Essa pandemia mudou muita coisa, como a maneira como a gente se comporta e se expressa em público. Por exemplo: fazer stand up para uma plateia mascarada não é a mesma coisa. A máscara meio que serve de mordaça e acaba intimidando um pouco o público a rir livremente. Mesmo assim, pelo menos na estreia, foi demais. Baita experiência”.

Além deste novo stand up, no Teatro Morumbi Shopping, Oscar Filho trabalhou, em 2020, com o stand up “Raiz”, com o Danilo Gentili e o Diogo Portugal, amigos desde 2005 no Clube da Comédia. “Nos palcos mesmo, eu já estou de volta há algum tempo porque os comedy clubs e os bares voltaram com suas apresentações em 2020.

E, para quem espera uma nova edição do livro “Autobiografia Não Autorizada”, Oscar Filho não descarta uma segunda publicação e avisa: “A editora do livro não trabalhará mais com o segmento de humor. Sendo assim, se alguém aí quiser editar a segunda edição do livro, a hora é agora já que vou rodar o Brasil com esse show”.

Serviço:

Local: Teatro Morumbi Shopping

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – Jardim das Acácias, São Paulo

Data: Até 26/11 (todas as sextas)

Horário: 21 horas

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: https://www.sampaingressos.com.br/