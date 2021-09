Cirurgia íntima de Tiago Piquilo volta à tona em ‘A Fazenda 13’

Em julho deste ano, o cantor sertanejo Tiago Piquilo chamou atenção do público ao revelar que fez uma cirurgia peniana chamada faloplastia, mais conhecida como cirurgia de aumento peniano.

Após a revelação, o assunto ganhou força e, além do tema, o cantor também foi chamado para inúmeros programas de televisão e, é claro, para compor o elenco da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, que é apresentado por Adriane Galisteu, na Record TV.

Já no reality show rural, parte do público estava curioso para ver Tiago Piquilo durante o banho para conferir se a cirurgia tinha dado resultado.

Em um dos banhos que tomou no reality show “A Fazenda 13”, os internautas tentaram perceber alguma diferença na parte íntima do cantor, porém vem aguçando a curiosidade do público, em um vídeo em que aparece tomando banho apenas de costas, os internautas não deixaram passar e comentaram o assunto: ”Isso é propaganda enganosa, ele não virou de frente, tomou banho o tempo inteiro de costas, parece até provocação”, comentou um internauta no Twitter.

LEIA MAIS:

Em outro momento, que aconteceu nesta primeira semana de confinamento, Tiago conversou com as peoas de “A Fazenda” sobre a cirurgia e a repercussão do assunto em sua vida pessoal. Na conversa, ele falou que Tania Mara ficou assustada com a repercussão do assunto da cirurgia e decidiu dar um tempo no relacionamento, mas acabou voltando atrás e confessou que estão namorando de novo. Já Valentina Francavilla e Solange Gomes, que foram apontadas como ex-affairs de Tiago, comentaram durante a conversa, que aconteceu na casa da árvore, que o músico não precisava de cirurgia, já que segundo elas, o tamanho era o ideal.

Vale lembrar que a cantora Tânia Mara já deixou claro que está torcendo para Tiago e usou as redes sociais para apoiar o amado. “Na torcida pelo meu lindo! Arrebenta, amor”, postou Tânia.