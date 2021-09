Tati Quebra Barraco quase desfalcou o elenco de ‘A Fazenda 13’

A funkeira Tati Quebra Barraco é uma das grandes promessas da 13ª temporada do reality show “A Fazenda”, que estreou na última terça-feira (14), na Record TV. No entanto, a cantora quase não participou do programa.

Em conversa com alguns peões de “A Fazenda 13”, a cantora comentou que estava analisando outros convites, sendo um deles para participar do “Ilha Record”, reality apresentado por Sabrina Sato, que chegou ao fim de sua 1ª temporada no dia 9 de setembro.

Reprodução

Em conversa com Liziane Gutierrez, Rico Melquíades e Aline Mineiro na casa da árvore, Tati Quebra Barraco disse que não aceitou por causa das provas e do prêmio de baixo valor. Não fui porque não sei nadar. E também por causa do prêmio”. Na “Ilha Record”, o prêmio era de 500 mil reais e em “A Fazenda 13”, o prêmio é de R$ 1,5 milhão.

Quem também recuou e disse não ao convite feito pela produção do reality show “Ilha Record” foi a ex-panicat Aline Mineiro, que afirmou que também não sabe nadar. “É, eu também. Ainda bem que não entrei. Eu falei que não sei nadar, tenho pânico”. De acordo com o site Notícias da TV, para descontrair, Tati Quebra-Barraco diz que tem mais medo do mar do que de sua mãe.

Os participantes da Ilha Record deveriam mostrar diversas habilidades e lutarem por um prêmio de 500 mil ou de 250 mil reais que foi definido pelo público. A primeira temporada teve como vencedoras as “plantas” da edição: Any Borges e Mirella Gêmea Lacração.

Tati Quebra Barraco e o fogo no parquinho

A chegada de Tati Quebra Barraco no reality show foi cheia de expectativas. Porém, muitas delas envolvem brigas e confusões, já que a funkeira não leva desaforo para casa.

Reprodução

Durante uma conversa, a carioca falou sobre brigas na “Fazenda”, após ver a discussão que recentemente rolou entre Rico Melquiades e Solange Gomes. “Eu não espero explodir, filha. Eu falo o que eu acho e penso na hora. Eu não fico guardando e dou o papo pra geral. Não fico guardando que quando explode é pior. Explodo na hora que tenho que explodir!!”, disse a cantora em uma conversa com outros peões.

Sem papas na língua, Tati encerrou a conversa afirmando que está no programa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. “O povo já me conhece. Também não vim aqui pra brigar só porque tem em toda edição. Nem toda briga é para descer do salto, mas desaforo não dá. Posso votar!”, falou a funkeira na sede do reality show rural.