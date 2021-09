Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, alerta sobre os cuidados da covid-19

Nesta sexta-feira (17), Dona Déa, mãe do humorista Paulo Gustavo, que morreu após complicações da covid-19, tomou café com Ana Maria Braga,no “Mais Você”. No programa ao vivo, ela fez um apelo emocionante aos brasileiros que estão se descuidando e não querem tomar a vacina contra a covid-19.

Ela pediu que as pessoas tomem cuidado para não disseminar ainda mais a doença e contou que, em dezembro, testou positivo para a covid-19, mas não teve sintomas. “Eu tive covid em dezembro e não sabia. O Paulo Gustavo fazia exame toda semana. Quando fiz o exame, estava com Covid. Não tive nada, foi assintomático. Ele brincava comigo e me ligava: ‘mãe, você está com Covid mesmo? Você é tão ruim que nem covid aguentou com você’”.

No “Mais Você”, Dona Déa celebrou o seu aniversário de 74 anos e, muito emocionada, falou do primeiro aniversário sem o filho. “Difícil, né? Tenho muitos amigos querendo vir aqui em casa, mas não dá pra comemorar. Vou almoçar com meu genro, o Thales, e as crianças vêm aqui. Vai ser só isso hoje, não tem como comemorar nada”, disse Déa.

Além de falar de Paulo, ela também comentou como está Juliana, sua filha mais velha. “Eu preciso dela e ela precisa de mim. Por enquanto, estou morando com ela. Vim pro Rio de Janeiro e vim ficar do ladinho dos meus netos. Juliana é muito preocupada comigo, ela leva as coisas mais sérias. O Paulo Gustavo levava as coisas mais leve. Os dois eram unha e carne. Juliana sempre protegeu o irmão, desde pequena. Ela é brabinha, parece a minha mãe”, contou.

Quem também apareceu no “Mais Você”, desta sexta-feira (17), foi Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo. Ele mandou uma mensagem de aniversário para a sogra. Emocionada, Déa falou sobre a proximidade que tem com o genro mesmo após a morte do filho.

“Meu genro faz tudo por mim. Eu sou aposentada do INSS que ganha uma merreca, meu filho me sustentava e morreu. Thales faz tudo por mim. Quero fazer um agradecimento e dizer do meu amor por ele. Meu filho soube escolher um homem maravilhoso, que teve uma educação maravilhosa. A família é importante na criação dos filhos e dos netos. Meus netos toda terça e quinta estão aqui comigo”.