Programa de Luciano Huck na Globo tem queda de audiência

Após a saída do apresentador Fausto Silva, que trocou a Globo pela Band, O “Domingão com Huck” é uma das promessas da emissora carioca. Apresentado por Luciano Huck, o programa manteve a liderança, mas registrou neste domingo (19) uma queda de audiência.

Nesta última edição, o “Domingão com Huck” garantiu a liderança isolada à Globo na disputa pela audiência em São Paulo, ficando com 16 pontos de média, contra 7,7 do SBT, que ficou em segundo lugar, e 7 da Record TV, que fechou na terceira colocação.

Com tal resultado, ele ainda não é um problema para a direção do canal. Mas, na corrida semanal, o “Domingão” caiu alguns pontos. Na última semana, por exemplo, o programa de Luciano Huck fechou com 18,5 pontos de média, contra 6,9 da emissora de Silvio Santos e 6,5 do canal de Edir Macedo, segundo informações do portal O Antagonista.

Neste fim de semana, o “Domingão com Huck” promoveu mais uma rodada de apresentações do “Show dos Famosos”, com Diego Hypolito, Mariana Rios e Robson Nunes. O designer instrucional Claudio Villa participou do Quem Quer Ser um Milionário?. Teve ainda a história de Maria das Dores, de 76 anos, e Nalva, de 57, mãe e filha que não se viam há mais de 30 anos.

Ao vivo, Luciano Huck cometeu uma gafe ao confundir o nome de seu programa. Ele chamou sua nova atração pelo nome do programa que atualmente é comandado por Marcos Mion, “Caldeirão”. Mas, vale lembrar, que na estreia Luciano avisou que esta “pequena falha” aconteceria, afinal foram 20 anos no comando do “Caldeirão”.

O próprio apresentador notou o deslize. “Família Caldeirão. Opa, perdão. Falei que ia errar toda semana, falei para vocês que ia errar toda semana. Primeiro erro, vamos lá! Não tem jeito, é o hábito. Vou me acostumar, tá?”, disse o marido de Angélica, segundo informações do UOL.