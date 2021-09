Sem projetos na TV, José Mayer decide se aposentar

José Mayer está afastado da TV desde 2016, quando interpretou o vilão Tião na novela “A Lei do Amor”, escrita por Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. E, agora, cinco anos após o fim da trama, o ator vai se aposentar.

Segundo o site RD1, José Mayer deixará a vida artística para se dedicar apenas à família e aos compromissos da vida pessoal. “Nada de trabalho. Tenho um prazer enorme em desfrutar a minha vida, a aposentadoria. Quero o convívio com a família, com meu neto [Antônio, de 1 ano e meio], ficar me dividindo entre as quatro casas que tenho. Enfim, ‘un dolce far niente’ [o prazer de não fazer nada]“, revelou o ator, que está com 71 anos.

Com a reprise especial de “Império”, na Globo, José Mayer voltou a ser visto pelo público, que se animou com a atuação do ator, que foi um dos destaques da novela, com o cerimonialista Cláudio.

Bruno Poletti/Folhapress

Ao longo de sua carreira, o veterano José Mayer pode ser visto em diversos trabalhos na televisão. Ele estreou no “Sítio do Picapau Amarelo”, em 1977, onde interpretou o Burro Falante. Três anos depois, esteve na primeira temporada de “Carga Pesada”, no episódio “O Foragido”; assim como, também participou de “Malu Mulher”. Em 1985, José Mayer estava consolidado na carreira e viveu Edson na novela “A Gata Comeu” e, no ano seguinte, esteve em “Hipertensão” e “Selva de Pedra”.

No decorrer dos anos 1990, o ator também se destacou em outros projetos na Globo, como “Meu Bem, Meu Mal”, “Corpo e Alma”, “Agosto” e ”Pátria Minha”. Já na década de 2000 ele participou dos folhetims”Laços de Família”, “Presença de Anita”. “Esperança” e “Senhora do Destino”. Já na década de 2010, interpretou Pereirinha na telenovela “Fina Estampa” e em 2013, deu vida ao Coronel Zico Rosado em “Saramandaia”.

Porém, mesmo com tantos projetos na emissora, a fama do ator José Mayer não resistiu após a acusação de assédio, que surgiu depois da denúncia de uma funcionária da Globo. Atualmente, Mayer curte momentos com sua família e raramente posta fotos em sua página no Instagram.