Pepê e Neném fazem harmonização facial e exibem o resultado

As cantoras Pepê e Neném entraram na onda da harmonização facial, prática estética que tem ficado cada vez mais comum entre os famosos. Recuperadas, elas mostraram os resultados nas redes sociais.

Nesta terça-feira (28), Neném compartilhou fotos do “antes e depois” da harmonização que as duas fizeram e escreveu. “Galera, tá aí um dos nossos sonhos realizados! Feito com muito carinho por uma especialista nessa área. Eu e Pepê confessamos que ficamos com um pouco de medo, mas ela nos tranquilizou e foi tudo maravilhoso! Eu quase dormi na maca [risos]”.

Segundo a cantora, foram realizados preenchimentos de mandíbula e nas maçãs do rosto. Elas fizeram ainda o bigode chinês. “Sem exageros para preservar a naturalidade”, escreveu Neném.

Porém, nem todo mundo parece ter curtido o novo rosto das cantoras, que fizeram muito sucesso nos anos 2000. Uma internauta comentou: “Demorei muito pra notar, deixaram o maxilar mais quadrado”. Teve quem preferisse o visual de antes: “Vocês já eram perfeitas, meninas”. Um terceiro criticou a iniciativa: “Por que o povo insiste em ficar com a cara quadrada?”. Outra pessoa quis imitar: “Nossa queria fazer também”.

A mulher de Pepê, em dezembro do ano passado, também aderiu a uma cirurgia plástica para recuperar a boa forma depois do parto de gêmeos, João Gael e Enzo Fabiano. Sentindo-se flácida na barriga e com os seios caídos, Thalyta Santos comemorou a decisão.

“Eu digo que cheguei na metade da minha meta de cuidados… Fácil não é, mas estou indo super bem e agora a cada dia que passa estou vendo o resultado. Meus seios ficaram lindos e do tamanho que esperava, minha barriga está a coisa mais delicada do mundo, estou parecendo uma Barbie”, escreveu a parceira da cantora na ocasião.