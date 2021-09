Meghan Markle e Harry recebem pedido de desculpas de jornal britânico

Pedido oficial de desculpas é uma vitória de Meghan e Harry depois de constantes brigas judiciais com a imprensa britânica.

O Daily Express publicou um pedido oficial de desculpas à Meghan Markle e ao príncipe Harry após terem divulgado um artigo com informação equivocada sobre as alegações de racismo dentro da Família Real.

Segundo o artigo publicado no jornal, as citações contidas na biografia do casal ‘Finding Freedom’, de autoria de Omid Scobie and Carolyn Durand, teriam sido feitas pelo próprio Harry e pela própria Meghan. O artigo sugeriu que os Sussex tivessem dado a informação para os autores do livro, fato que foi desmentido pelo porta-voz do casal.

A biografia ‘Finding Freedom’ usou citações de uma “fonte próxima”, que disse que o duque e a duquesa de Sussex “não ficaram surpresos” com o fato de a Família Real ter assumido “pouca responsabilidade” pelas alegações feitas na entrevista com Oprah Winfrey.

Um pedido de desculpas publicado na versão online do Daily Express e dizia: “Recentemente, relatamos que o duque e a duquesa de Sussex criticaram a forma como a rainha lidou com suas alegações de racismo. A alegação de crítica relatada no livro ‘Finding Freedom’ não partiu do Duque e da Duquesa. Os autores de ‘Finding Freedom’ não falam em nome do Duque e da Duquesa. Estamos felizes em definir a posição correta e pedimos desculpas ao duque e à duquesa”.

Leia mais notícias sobre a Família Real britânica:

Omid Scobie, co-autor de ‘Finding Freedom’, disse à Newsweek: “O livro nunca afirmou que o Duque e a Duquesa de Sussex criticaram a Rainha, então estou feliz em ver os meios de comunicação sendo responsabilizados por distorcer as reportagens”.

Durante a entrevista à Oprah, Meghan Markle disse que um membro da realeza expressou preocupação sobre o quão escura a pele de seu bebê pode ser. Na época do comentário, ela estava grávida de Archie, seu primeiro filho, fruto do casamento com o príncipe Harry. Ela não revelou o nome do indivíduo, mas o casal posteriormente descartou a Rainha e seu marido, o príncipe Philip.

Meghan disse a Oprah: “Naqueles meses em que eu estava grávida, quase na mesma época, temos uma conversa paralela de ‘ele não terá segurança, ele não receberá um título’ e também preocupações e conversas sobre como sua pele pode ficar escura quando ele nascer”.

A resposta pública do Palácio de Buckingham à entrevista expressou simpatia e acrescentou que “algumas lembranças podem variar”.

No livro ‘Finding Freedom’, Scobie e sua co-autora Carolyn Durand escreveram: “Essas três palavras, ‘as lembranças podem variar’, não passaram despercebidas pelo casal, que uma fonte próxima disse que eram não surpreendeu” que a propriedade total não foi tomada”.

Os humilhados serão exaltados

A admissão da culpa pelo jornal é a mais recente vitória de Meghan e Harry em uma longa batalha judicial de brigas com a mídia britânica. No último domingo, 12 de setembro, Meghan Markle obteve uma vitória retumbante sobre o Mail, depois de processar por privacidade e violação de direitos autorais por causa de uma carta que ela havia enviado a seu pai no verão após seu casamento.

Na carta, ela implorou que ele parasse de falar com a mídia meses depois que ele foi pego exibindo fotos por dinheiro com os paparazzi. O jornal interpôs recurso, que deve ser ouvido em Londres em novembro.

A nova edição de ‘Finding Freedom’ também revelou que Meghan e Harry foram fotografados pelos paparazzi que compareceram a uma consulta relacionada ao aborto espontâneo dela em julho de 2020. O livro revela: “O que deveria ter sido um momento profundamente pessoal rapidamente se tornou a notícia principal do Daily Mail Online, com uma dúzia de fotos do casal mascarado entrando em um Cadillac SUV”.