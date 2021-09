‘The Matrix Resurrections’ lança site interativo e anuncia trailer inédito

Site interativo aguça a curiosidade dos fãs da franquia.

A divulgação do primeiro pôster de ‘The Matrix Resurrections’ foi acompanhada pelo lançamento de um site interativo do filme. Ao entrar em ​​www.whatisthematrix.com, os usuários devem escolher clicar na pílula azul ou na pílula vermelha contra um fundo branco. Em qualquer das opções, um teaser exclusivo é fornecido com a sequência de imagens e vozes das estrelas do filme. Em um, Keanu Reeves pode ser visto como Neo, enquanto outros clipes mostram takes com muita ação. Ao final, é feito o anúncio do lançamento do trailer inicial, que deve acontecer nesta quinta, 09.

‘The Matrix Resurrections’ é o quarto filme da franquia Matrix e trará Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss retornando em seus papéis icônicos de Neo e Trinity. Jada Pinkett Smith também deve retornar como Niobe da trilogia original. Yahya Abdul-Mateen II também está no elenco e deve aparecer, possivelmente, como uma versão jovem de Morpheus, de Laurence Fishburne, aquele que trará Neo para a Matrix. Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Jessica Henwick e Christina Ricci também devem aparecer.

O filme deve estrear dia 22 de dezembro nos cinemas e na HBO Max.

Leia mais sobre filmes e séries: