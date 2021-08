Jacaré vacinado e eliminação de brigadeiro gigante empolgam o ‘The Masked Singer Brasil’

A Globo levou ao ar nesta terça-feira (17) o segundo episódio do talent show “The Masked Singer Brasil”, que teve a revelação e, consequentemente, eliminação da jornalista Renata Ceribelli, que estava vestida de brigadeiro. Porém, quem quebrou a internet foi a apresentadora Ivete Sangalo, que ao anunciar o show do Jacaré disparou: “ele é fofucho e está vacinado”, referindo-se ao comentário do presidente Jair Bolsonaro, que disse que quem tomasse a vacina Coronavac viraria jacaré.

A cantora baiana usou o palco do “The Masked Singer Brasil” para falar sobre a importância de usar máscaras para se proteger da covid-19. “Ele quer deixar os seus adversários tremendo de medo, mas não tenham medo dele não, porque no fundo ele é muito fofucho. Entrando aqui e mostrando que já está vacinado: jacaré”, diz a apresentadora ao anunciar o jacaré cantante.

Os internautas de plantão correram para promover Veveta e suas falas. No Twitter,o perfil Ivetinha Rainha Oficial escreveu : A Ivete é terrível. Mostrando que já tá vacinado, o jacaré”. Outra internauta não acreditou no que a apresentadora falou: “Meu deus a Ivete fez a piada do jacaré vacinado no The Masked Singer”.

Não sabemos se o marketing feito por Ivete Sangalo ajudou na apresentação, mas nesta terça-feira (17) o jacaré levou a melhor e ganhou a batalha. Enquanto o brigadeiro foi o desmascarado da noite e teve que revelar sua identidade. “Eu estou me divertindo até agora. Uma experiência incrível. Nunca tinha usado a minha voz para cantar. Eu agradeço, gente! Amei, amei!”, disse Renata Ceribelli ao tirar a parte superior da fantasia.

Durante a batalha musical entre o jacaré e o brigadeiro, o campeão da noite (o jacaré) venceu com 83% dos votos do público e se jogou no chão de tanta alegria. Já os jurados tentaram adivinhar quem estava por trás da roupa e Eduardo Sterblitch disse que Raul Gil, que é contratado do SBT, estava vestido de Jacaré. Quem também tentou foi Simone, que achou que o mascarado era a atriz Dira Paes.

O segundo combate foi entre a gata espelhada e o boi-bumbá. Já o terceiro, e último, embate levou ao palco do “The Masked” uma onça pintada e um monstro.

O programa surgiu na Coreia do Sul e já teve adaptações em mais de 40 países, dentre eles Inglaterra, Estados Unidos, México e Alemanha.