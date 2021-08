Ator Reynaldo Gianecchini está de volta à Globo

A reprise de “Verdades Secretas” (Globo) está cada vez mais próxima e com o retorno da série escrita por Walcyr Carrasco quem poderá ser visto mais uma vez na tela da Globo é o ator Reynaldo Gianecchini, que faz parte do elenco da trama, que vai ao ar a partir de terça-feira (24).

Na série, Gianecchini vive Anthony Mariano, um gigolô, sem empatia e nenhuma moral. “Ele quer se dar bem e usa a sedução para isso. Meu processo de preparação consistiu em assistir filmes com personagens que usavam seu charme e sedução. A ideia era pegar o que poderia ser legal nesse universo masculino de sedução. Também tive muitas conversas com o diretor Mauro Mendonça Filho, mas, basicamente, me inspirei em vários filmes de personagens com esse perfil”, relata Reynaldo.

Um dos pontos mais marcantes para o público que assistiu “Verdades Secretas” foram a cenas de sexo, que aconteciam em praticamente todos os epsódios. Mas para quem está no set de filmagem, as cenas não são tão simples e merecem toda a atenção da equipe.Para Reynaldo Gianecchini, a trama e o personagem Anthony Mariano, que, também tinha muitas cenas picantes foram um divisor de águas na carreira. “Considero o Anthony um excelente personagem. Eu aprendi muito fazendo ‘Verdades Secretas’, o processo criativo da trama foi muito interessante. Deu para fazer com um pouco mais de calma, porque a novela tinha um outro formato. As cenas eram mais discutidas, por exemplo. O Anthony é um personagem muito interessante porque tem várias nuances”.

Para o ator, que trocou a Globo pela Netflix, “Verdades Secretas” foi uma experiência única e mostrou o amadurecimento na profissão. “Eu achei ótima a ideia de reexibir ‘Verdades Secretas’, porque é uma trama que fez muito sucesso. O público está ansioso pela continuação, eu sinto isso. Vai ser ótimo relembrar toda a história para as pessoas estarem com ela bem viva na memória quando a continuação estrear”, disse Gianecchini.

Já sobre a troca com a veterana Marieta Severo, com quem contracenou em Laços de Família, o ator é só elogios. “Foi muito interessante poder contracenar com ela depois de eu ter mais experiência, de poder jogar um jogo mais redondo, num outro lugar como ator e como parceiros. Foi muito prazeroso mesmo. A Marieta é uma loucura, uma atriz maravilhosa, uma pessoa deliciosa de conviver. Então, viver essa chance de novamente participar com ela de um trabalho, mas num lugar mais relaxado como ator, foi muito bom”, conta ele.