Fátima Bernardes passa mal e é substituída às pressas no ‘Encontro’

Os telespectadores do “Encontro” (Globo) tomaram um susto quando perceberam que Fátima Bernardes não estava apresentando o programa desta terça-feira (17). No Twitter, uma seguidora do programa questionou: “Mas a Fátima tá de férias de novo?! #Encontro”. Porém, na verdade, a apresentadora titular passou mal e teve que ser substituída às pressas por Fernanda Gentil e André Curvello.

Logo na abertura do “Encontro” (Globo) Fernanda Gentil informou ao público que essa mudança teve de ser feita correndo porque Fátima não estava se sentindo bem. Ela ainda tranquilizou os telespectadores e afirmou que não se trata de covid-19. “Muito bom dia para você que está em casa. Está começando mais um ‘Encontro’. Foi tudo muito corrido, em cima da hora. Hoje, estou aqui com André Curvello, pedindo licença mais uma vez para estar nesse horário. O que aconteceu foi que a Fátima não se sentiu bem nessa madrugada. Acordou indisposta, fez o exame de covid, já deu negativo e está se recuperando”, contou Fernanda.

Divulgação/Globo

“Ela fez todos os exames, os primeiros deram negativo, como você falou, então é uma ótima notícia. E qualquer novidade também a gente vai contando por aqui. E a Fátima está se sentindo melhor. E já aproveito para mandar boas, ótimas energias para ela”, completou Curvello.

Após acalmar os fãs sobre a ausência de Fátima Bernardes, o “Encontro” continuou com sua programação e recebeu a cantora Elba Ramalho, que foi homenageada. No palco da atração matinal, Elba ficou impactada ao revisitar a carreira e as lembranças, como o início na música como baterista de uma banda de rock, o nascimento do filho Luã, numa noite de São João, o batismo musical pelas mãos de Luiz Gonzaga e a amizade que cultiva com os fãs. “Fico honrada com tantas manifestações de carinho. Não tenho muita consciência do que eu sou, do que represento. Faço o meu ofício sagrado com muito amor”, disse Elba aos apresentadores.

@elbaramalho parabéns pelo aniversário, pelo talento e pelo respeito à nossa cultura. E amigo @curvelloanciaes que linda essa homenagem mais que merecida pra Elba. — Fatima Bernardes (@fbbreal) August 17, 2021

Mesmo longe e descansado em casa, Fátima não deixou de demonstrar o seu carinho e admiração por Elba Ramalho.Pelas redes sociais, Fátima deixou o seu recado a Elba Ramalho, que comemorou 70 anos no palco do “Encontro” (Globo). Além de Fátima, os telespectadores também encheram as redes sociais com mensagens de carinho. “@elbaramalho no #encontro no dia do seu aniversário de 70 anos de vida. Nesses dias com tantas pessoas mortas pela Covid, celebrar a vida com as bênçãos de Nossa Senhora”, escreveu uma fã da cantora.