Na Globo, Luciano Huck irá apresentar o Troféu Mário Lago

A ida de Luciano Huck para a programação de domingo da Globo está causando uma grande movimentação dos produtores do canal,que vai além da contratação de Marcos Mion para substituir o marido de Angélica aos sábados, no “Caldeirão”.

Com a chegada de Luciano Huck ao “Domingão”, o apresentador deve comandar também o Troféu Mário Lago, que foi criado por Fausto Silva em 2001. Outra novidade, é que Luciano Huck comanda também o “Melhores do Ano”, premiação tradicional do fim do ano na Globo, que também estava sendo conduzida por Faustão, que encerrou o seu contrato com a emissora carioca e deve estrear em janeiro de 2022 na Band.

Bruno Poletti/Folhapress

Entre os ganhadores do Troféu Mario Lago estão o próprio Mário Lago (2001), Laura Cardoso (2002), Paulo José (2003), Glória Menezes e Tarcísio Meira (2004), Tony Ramos (2005), Lima Duarte (2006), Glória Pires (2007), Gilberto Gil (2008), Antônio Fagundes (2009), Hebe Camargo (2010), Regina Duarte (2011), Roberto Carlos (2012), Fernanda Montenegro (2013), William Bonner (2014), Susana Vieira (2015), Mauro Mendonça e Rosamaria Martinho (2016), Caetano Veloso (2017), Nicette Bruno (2018), Eva Wilma (2018), Francisco Cuoco (2018), Milton Gonçalves (2018), Arlete Salles (2019), Aracy Balabanian (2019), Ney Latorraca (2019), Irene Ravache (2019) e Ivete Sangalo (2020).

A escolha de Luciano Huck para os domingos da Globo foi um desejo dos publicitários que temiam uma queda no faturamento anual destinado às tardes/noites após Fausto Silva não renovar o seu contrato com a Globo. Neste primeiro momento, a partir do dia 5 de setembro, Luciano apresentará o “Show dos Famosos”, atração que fez bastante sucesso dentro do “Domingão do Faustão”.