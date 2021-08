[REALITY] Saiba o que as celebridades podem levar na mala em ‘A Fazenda 13’

O reality show “A Fazenda 13” (Record TV) está prestes a estrear sob o comando de Adriane Galisteu. Mas, além de querer saber quais celebridades resolveram deixar a vida real e ficar no confinamento, o público gosta de descobrir os segredos destes programas que simulam parte da vida.

Mas antes de começar o programa em si, os novos participantes precisam arrumar as malas. Porém, nem tudo é permitido dentro de um reality show. Há quem diga, que antes de entrar no programa as malas são inspecionadas pelos produtores do reality “A Fazenda”, que não deixam escapar nada proibido, verificando até as roupas íntimas levadas pelos peões.

Reprodução/Record TV

Um dos itens que não podem ser levados são colares, para que não dificulte a captação do som dos microfones. Roupas com logo de marcas, drogas, blusas de banda, bichinhos de pelúcia, amuletos, travesseiros e objetos mais íntimos são proibidos. Roupas com frases também são avaliadas.

A produção do programa sugere que cada participante leve um certo número de peças e esse número varia de homens para mulheres. Por exemplo: Homens podem levar até 10 calças e mulheres 7 calças e cinco saias. Para elas ainda é permitido levar alguns adereços para as festas, dez vestidos, 26 camisas (blusas e camisetas), 20 calcinhas. O guarda-roupa masculino também inclui: 30 camisas (blusas, sociais, camisetas e etc), cinco blusas de frio ou casacos, 20 cuecas, 3 pijamas entre outros.

Para a nova temporada de “A Fazenda” (Record TV), a produção pretende aumentar o número de celebridades confinadas, subindo para 21 participantes, que vão em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Reprodução/Record TV

Além disso, três novos programas devem estrear na Record News: “Direto da Fazenda”, “Fazenda News” e “Zapping”. Sendo o “Direto da Fazenda” um boletim diário gravado direto da sede. O “Fazenda News” será um programa que vai ao ar logo após a exibição ao vivo na Record TV e no “Zapping”, comandado por Mariana Bispo, levará ao público os bastidores do reality show.

Para a 13ª edição de “A Fazenda” (Record TV), a emissora manterá o formato de 2020, , deixando a Prova de Fogo na segunda-feira. Já na terça-feira, vai acontecer a formação da Roça. Na quarta, está marcada a prova do fazendeiro. Enquanto que na quinta-feira está marcada a eliminação e, na sexta feira, a festa. Nas noites de sábado, a emissora vai exibir tudo que aconteceu na festa do dia anterior e, no domingo, o dia a dia dentro do reality show.