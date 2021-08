Reality ‘A Fazenda 13’ aumenta o número de participantes confinados

A Record TV está preparando novidades para os fãs do reality show “A Fazenda”, que chega em sua 13ª edição e tem previsão de estreia para o dia 14 de setembro, substituindo o atual “Ilha Record”, apresentado por Sabrina Sato.

A primeira novidade é o aumento no número de confinados. A nova edição do “A Fazenda” terá 21 participantes, que vão em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Em comparação à edição anterior, que foi comandada por Marcos Mion, a novidade não é tão relevante, já que o aumento é de apenas um competidor a mais. Mas é aquilo que já sabemos, quanto mais pessoas em um programa de confinamento melhor fica para os telespectadores.

Outras novidades são os programas que devem estrear na Record News. Ao todo, serão três programas voltados ao reality show rural: “Direto da Fazenda”, “Fazenda News” e “Zapping”.

Sendo o “Direto da Fazenda” um boletim diário gravado direto da sede. O “Fazenda News” será um programa que vai ao ar logo após a exibição ao vivo na Record TV e no “Zapping”, comandado por Mariana Bispo, levará ao público os bastidores do reality show.

LEIA MAIS:

Por fim, a chegada de Adriane Galisteu ao comando do “A Fazenda 13” é dada como certa pela direção da Record TV, que viu a apresentadora brilhar no comando da 5ª edição do Power Couple Brasil.

Divulgação/Record TV

Para esta edição, a emissora vai manter o formato do ano passado, deixando a Prova de Fogo na segunda-feira. Já na terça-feira, vai acontecer a formação da Roça. Na quarta, está marcada a prova do fazendeiro. Enquanto que na quinta-feira está marcada a eliminação e, na sexta feira, a festa. Nas noites de sábado, a emissora vai exibir tudo que aconteceu na festa do dia anterior e, no domingo, o dia a dia dentro do reality show.