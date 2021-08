Uma agressividade injustificável’, afirma Luísa Sonza sobre os ataques de ódio da internet

No último ano, Luísa Sonza foi uma das vítimas dos haters na Internet e durante sua participação no “Encontro” (Globo) desta terça-feira (11) ela desabafou sobre um dos piores momentos de sua vida. “Não tenho palavras e ainda não sei lidar muito bem, conversar e dialogar de maneira madura sobre esse assunto, ainda mais falando para o Brasil inteiro”, revelou a cantora de apenas 23 anos.

Após o fim do relacionamento de Luísa e o humorista Whindersson Nunes, com quem foi casada por pouco mais de dois anos, os ataques virtuais eram diários. Para Fátima Bernardes, apresentadora do “Encontro” (Globo), a cantora foi vítima de uma “violência desproporcional”.

Durante a entrevista, Luísa lembrou que os ataques não começaram após o fim de seu relacionamento, mas, na verdade, ficaram mais constantes. “O caráter é sempre colocado em dúvida, principalmente o da mulher. Sempre senti isso, mas, obviamente depois do ano passado, da minha separação, as coisas se intensificaram”, contou Luísa.

“Uma agressividade injustificável, que realmente foge da minha realidade. Eu não considero que tenha sido apenas o hater da internet. Foi algo que eu não podia andar na rua”, revelou.

E, em reflexão sobre o mundo virtual, a cantora comenta sobre a importância da Internet em sua vida. “É extremamente conflitante para mim, porque falo: ‘odeio a Internet porque me faz muito mal’, só que, ao mesmo tempo, é um veículo tão benéfico, porque eu não teria outra maneira de chegar até aqui se não fosse pela Internet. Sou do interior de Tuparendi, uma cidade de 8 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Então é muito conflitante”.

Sobre seu estado emocional atual, Luísa agradeceu o apoio de familiares e amigos. Ela fala sobre a importância desse auxílio. “Vou parar de dizer que está tudo bem, que passei por tudo isso e estou ótima. Passei um mês longe, viajei e renovei? Não, as sequelas eu não sei até quando (…) tenho a sorte de ter muita gente perto de mim”.

“Quando me encontraram no chão, em posição fetal, eu já estava na minha última… graças a Deus eu tenho uma equipe que me ajuda e me levou ao psiquiatra, me deu remédio, suporte, tudo que precisava”, agradeceu.

Luísa Sonza aproveitou sua participação no “Encontro” (Globo) para cantar a música “Doce 22”, que está no seu novo trabalho, além de diversas músicas já conhecidas do público.