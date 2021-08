Gafe de Taís Araújo e Sidney Magal de dogão chamam a atenção na estreia do ‘The Masked Singer Brasil’

O “The Masked Singer Brasil” estreou nesta terça-feira (10). Além da brincadeira de adivinhar quem é o artista por trás da fantasia, a jurada Taís Araújo chamou a atenção de quem estava acompanhando o novo reality show musical da Globo.

Logo na estreia, Taís cometeu uma gafe ao ouvir uma dica do artista que estava fantasiado de girassol, que disse que era apaixonado por Thiaguinho. Na hora, atriz pensou em Fernanda Souza. “Fernanda Sou… Ah não, Fernanda é ex-mulher do Thiaguinho, meu Deus”, soltou a esposa de Lázaro Ramos, caindo na risada.

tais Araújo gente como a gente que não superou o término d Thiaguinho e Fernanda Souza pic.twitter.com/79dE3OlAWi — Drii ❁ (@drik_ni) August 11, 2021

No Twitter, o perfil do “The Masked Singer Brasil” se manifestou sobre a situação. “A minha energia é 100% Taís Araújo dando gafe e se escondendo atrás da bancada!”, disse a legenda do post.

A minha energia é 100% @taisdeverdade dando gafe e se escondendo atrás da bancada! 🥲🥲🥲 #TheMaskedSingerBR — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) August 11, 2021

Resumo do programa

A empolgação de Ivete Sangalo no comando do “The Masked Singer Brasil” conduziu o reality do começo ao fim.

Como brincadeira de criança, o programa levou aos telespectadores três batalhas musicais divertidas. A cada batalha, o público votava em quem mais gostou. No final, os jurados imunizam um dos vencedores e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Ao final, o eliminado é desmascarado.

No primeiro combate musical, os telespectadores assistiram ao show de um Unicórnio e de uma Arara, com o Unicórnio vendendo com 61% dos votos da plateia. Na segunda batalha, um astronauta e um coqueiro. Para o público, o coqueiro foi o melhor cantor, com 59% dos votos. O terceiro foi entre um dogão e um girassol, dando a vitória para o girassol, com 64%.

Depois dos embates musicais, os jurados elegeram o unicórnio como o melhor da noite, dando imunidade para o próximo programa. “Os três surpreenderam a gente na graça e no carisma, mas hoje nós vamos dar essa moral para a apaixonante Unicórnio”, disse Edu Sterblitch.

Já o dogão, ou melhor, Sidney Magal, foi o primeiro desmascarado do “The Masked Singer Brasil”. Para a decisão ser tomada, os jurados salvaram os outros dois menos votados. “Precisamos ver mais arara e resolvemos salvar o astronauta essa semana”, disse Edu, ao revelar a decisão tomada em conjunto.

Emocionado, Sidney conta que cumpriu com o objetivo de enganar os jurados: “Eu não podia chegar próximo daquilo que eu sou. Esse foi o motivo maior da minha entrada no programa. Eu sou avô da Madalena e eu queria que essa imagem ficasse para sempre nela”.