Globo deve encerrar as gravações de ‘Nos Tempos do Imperador’ em breve

A estreia da novela “Nos Tempos do Imperador” nem esfriou e a Globo já planeja encerrar as gravações da trama inédita, escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão. Ao que parece, a previsão para finalizar os trabalhos em estúdio está para o final de outubro.

Mas os fãs da novela de época podem ficar tranquilos, pois o principal motivo para encerrar as filmagens é que tudo está acelerado, ou seja, a maioria dos capítulos já está sendo editado.

A rapidez em produzir a novela “Nos Tempos do Imperador” tem relação direta com a pandemia, que fez com que a trama, que era para estrear em março de 2020, só fosse ao ar em 2021, um ano depois do previsto pela Globo. Dentro da emissora, há quem diga que na verdade o encerramento das gravações para outubro é um atraso e não um adiantamento, já que a ideia era entregar a história de Dom Pedro II completamente gravada.

“É uma sequência de ‘Novo Mundo’, porque seguimos acompanhando a saga da família imperial. Em ‘Novo Mundo’ contamos a história de Dom Pedro I e da Imperatriz Leopoldina. ‘Nos Tempos do Imperador’, continuamos conhecendo a história do filho deles, Dom Pedro II. Mas ao mesmo tempo em que é uma continuação, é também uma novela bastante diferente”, disse o autor Alessandro Marson.

Outra novidade é que os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão podem escrever uma continuação da história. Mas tudo depende da audiência e dos planos da Globo. Caso aconteça, a história da família real brasileira será transformada em uma trilogia, que começou com a novela “Novo Mundo” (Globo), em 2017.

“Vou falar a verdade, nossa ideia sempre foi escrever uma trilogia, que seria a história de Dom Pedro I, Dom Pedro II e da princesa Isabel. A segunda parte nem foi uma novela que a gente teve de batalhar para ser aprovada, foi uma encomenda da empresa porque Novo Mundo fez sucesso”, contou Alessandro.

A gente trouxe de volta a história do diário, que estava muito presente com a Ana em Novo Mundo e que agora, vai voltar com o Pedro”, contou Thereza, falando sobre a ligação entre as produções históricas.