Vazam mais nomes de supostos participantes de ‘A Fazenda 13’

Vazou neste fim de semana mais uma lista de supostos participantes do reality show “A Fazenda 13”, que tem estreia prevista para 14 de setembro, após o encerramento do “Ilha Record”, na Record TV.

A lista foi vazada pelos apresentadores do canal WEbTV Brasileira, do YouTube. Segundo eles, o reality show rural deve contar com a participação da rapper Fernanda Medrado, que participou do o “Power Couple” 5” (Record TV).

Medrado, como é conhecida, ficou famosa na internet com músicas que compunha sobre amor e feminismo. Em 2015, ficou ainda mais conhecida pelo rap e fechou uma parceria com o produtor Kondzilla, para quem já produziu vários clipes. Um dos seus sucessos, a música “Rimas de Amor”, foi trilha sonora da “As Aventuras de Poliana”. Na TV ela apareceu, pela primeira vez, no “Encontro com Fátima Bernardes”, em 2016.

Outro nome cotado para “A Fazenda” é do funkeiro Jonathan Costa, mais conhecido como JonJon ou Jonathan Da Nova Geração, famoso pelo verso “de segunda a sexta esporro na escola, sábado e domingo eu solto pipa e jogo bola”.

Famoso desde os 8 anos, JonJon andava meio sumido da TV. Mas durante a pandemia, ele contraiu a Covid-19 e acabou lançando uma música chamada “Ela tem poder”. Aos 26 anos, ele é casado com a empresária Carolina Santos e é pai.

A 13ª edição de “A Fazenda” vai ser apresentada por Adriane Galisteu, que ganhou destaque ao apresentar o “Power Couple Brasil”. Os peões, como são chamados os participantes, concorrem ao prêmio de 1 milhão e meio de reais.

Os outros nomes também são conhecidos do grande público: Valentina Francavilla, do Ratinho no SBT; Aline Mineiro, Ex-Panicat; Liziane Gutierrez, modelo; Mileide, influenciadora e ex de Wesley Safadão; Solange Gomes, ex- Banheira do Gugu; Gabi Martins, cantora e ex-BBB; Tati Quebra Barraco, cantora; Dayane Melo, ex-BB Itália; Marina Ferrari, empresária e influenciadora; Mussunzinho, ator; Gui Araújo, influenciador; Bil Araújo, ex-BBB e ex-No Limite; MC Gui, cantor; Victor Pecoraro, ator; Erasmo Vianna, influenciador e ex- Pugliesi; Nego do Borel, cantor; Tiago Piquilo, cantor; Rico Melquíades, influenciador.