Glória Menezes recebe alta após tratamento contra a covid-19

Internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 6 de agosto, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, teve alta nesta segunda-feira (16) e deve seguir o tratamento e os cuidados em casa. Durante toda a internação, Glória Menezes apresentou os sintomas leves da covid-19 e ficou no quarto Hospital Albert Einstein, mas precisou usar oxigênio durante o tratamento e retirou o suporte nos últimos dias.

Glória Menezes foi internada junto com o marido, o ator Tarcísio Meira, que faleceu na última quinta-feira (12). Segundo Tarcísio Filho, herdeiro do casal, não foi nada fácil contar para a mãe sobre a morte do pai, com quem foi casada por 54 anos. “Eu não sei dizer como tive força. Sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida, eu me preocupava com a reação dela. Ela está frágil, passando pelo pior momento de sua vida. Mas ela não se nega a viver e chora quando precisa chorar. Ela não tem barreiras com os sentimentos. Depois de tudo o que aconteceu, a família inteira procura ficar com ela”, declarou o ator durante uma entrevista para o “Fantástico” (Globo) deste domingo (15).

Durante a entrevista, Tarcísio Filho revelou um pedido especial feito por Tarcísio Meira antes da morte. “Ele sempre falou assim: ‘Meu filho, quando eu morrer, eu quero que você pegue as minhas cinzas e jogue na fazenda’. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer uma missa também para ele, com a minha mãe e a família”, comentou o ator.

O sítio de Tarcísio e Glória fica na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Foi nele que o casal optou em passar o período de isolamento social, em decorrência da covid-19. “A lida do campo lhe dava uma simplicidade que o trazia para a terra. Eles saiam em caso de extrema necessidade, como ir a um dentista, um médico que é necessário… são pessoas de idade. Foi uma surpresa porque, uma ‘baixa guarda’…a gente não sabe. E jamais saberemos”, declarou Tarcísio Filho ao “Fantástico” (Globo).

Com mais de 60 anos de carreira, Tarcísio Meira foi testemunha e protagonista de grandes momentos da história da dramaturgia e foi um dos maiores galãs de sua época. O ator estava internado desde o dia 6 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, enfrentando complicações da covid-19 e acabou não resistindo por ter complicações pulmonares. Ele morreu no dia 12 de agosto, aos 85 anos de idade.