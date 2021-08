Paolla Oliveira leva a melhor e passa para a final do ‘Super Dança dos Famosos’

A “Super Dança dos Famosos” (Globo) está chegando em sua grande final e neste domingo (15) o público conheceu mais uma finalista da competição de dança: Paolla Oliveira, que recebeu a maior nota da noite e se juntou a Rodrigo Simas e Nathália Ramos. Sophia e Tiago se despediram do programa apresentado por Tiago Leifert.

Junto de seus professores, Paolla Oliveira, Sophia Abrahão e Tiago Abravanel dançaram salsa e tango e foram avaliados por Juliette Freire, Lázaro Ramos e Pabllo Vittar no júri artístico. Já no técnico as notas ficaram por conta de Carlinhos de Jesus e Claudia Mota.

Na Salsa, Paolla e Leandro se apresentaram ao som de “Merecumbe” e chegaram ao palco com a energia lá no alto. “O que mais gostei foram as expressões, você estava muito segura! Me senti vendo uma apresentação de salsa em Miami”, elogiou Pabllo.

A canção “La Malanga” embalou a performance animada de Tiago e Brennda no palco do programa. Já Sophia e Zazá mostraram que ensaiaram muito a salsa e arrasaram no ritmo com a música “Canchodea”. “Que coisa linda! Fiquei um tempo sem respirar, consegui respirar aos poucos. Ela passa uma leveza, deu vontade de dançar também. É como se vocês deslizassem”, falou a ex-BBB 21 Juliette.

Divulgação/Globo

Já no tango, a dupla vencedora (Paolla e Leandro) da edição deste domingo da “Super Dança dos Famosos” (Globo) levou muito drama e cativou os jurados e o público, levando três notas 10. “Júri técnico pode se emocionar também? Pela primeira vez, estou sem palavras. Vocês fizeram os ganchos perfeitos”, disse Claudia.

LEIA MAIS:

Quem também levou um show de interpretação ao palco do programa foi a dupla Tiago e Brennda,com a canção “Libertango”. “Você é um artista completo. Essa união e empatia de vocês… O gancho, as castigadas são movimentos precisos. Esses movimentos não vieram com a energia que a gente esperava”, comentou Carlinhos.

Divulgação/Globo

Já a canção “Caminito” embalou a apresentação de Sophia e Zazá, que mostraram muita sintonia na coreografia. “É tão legal ver a relação da Sophia com o partner e ele fez por onde. A gente vê muitas pegadas e percebo a segurança da Sophia. O que não ficou muito dentro da música era o desenho de perna”, observou Carlinhos.