[REALITY] Influencer Lucas Guimarães diz não para ‘A Fazenda 13’

Enquanto muitas celebridades querem um convite para participar de um reality show nacional, o influenciador digital Lucas Guimarães, esposo do comandante Carlinhos Maia, disse não ao convite feito para participar da 13ª edição do “A Fazenda” (Record TV). A negativa aconteceu também na edição de 2020, que teve Jojo Todynho como campeã.

Sem dar motivos para não ir para o reality show rural, Lucas parece que ainda quer participar de um programa do tipo. “Porém, não descarto a possibilidade de ir para um reality show. Afinal de contas, não tenho medo de mostrar quem sou de verdade, como já mostro nas redes sociais”, disse Lucas.

O nome de Lucas Guimarães também apareceu como um dos cotados para a edição do Big Brother Brasil 21, mas ele não esteve no casting da Globo. Além de ser conhecido por causa de seu marido famoso, ele também aparece em algumas polêmicas, que culminaram na exclusão do seu perfil no Instagram, no qual compartilhava seus momentos.

LEIA MAIS:

A nova temporada de “A Fazenda” (Record TV) está prevista para estrear no dia 14 de setembro e será apresentada por Adriane Galisteu. Para este ano, a produção pretende aumentar o número de celebridades confinadas, subindo para 21 participantes, que vão em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Além disso, três novos programas devem estrear na Record News: “Direto da Fazenda”, “Fazenda News” e “Zapping”. Sendo o “Direto da Fazenda” um boletim diário gravado direto da sede. O “Fazenda News” será um programa que vai ao ar logo após a exibição ao vivo na Record TV e no “Zapping”, comandado por Mariana Bispo, levará ao público os bastidores do reality show.

Para a 13ª edição de “A Fazenda” (Record TV), a emissora manterá o formato de 2020, , deixando a Prova de Fogo na segunda-feira. Já na terça-feira, vai acontecer a formação da Roça. Na quarta, está marcada a prova do fazendeiro. Enquanto que na quinta-feira está marcada a eliminação e, na sexta feira, a festa. Nas noites de sábado, a emissora vai exibir tudo que aconteceu na festa do dia anterior e, no domingo, o dia a dia dentro do reality show.