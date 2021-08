Ex-BBB Juliette reencontra Tiago Leifert: ‘Suas palavras me trouxeram colo’

Paolla Oliveira foi a grande vencedora do “Super Dança dos Famosos” (Globo) deste domingo (15) e caminhou para a final da competição de dança, mas Juliette Freire, outra campeã de reality, também chamou a atenção de quem assistiu o programa, já que sua participação no júri artístico marcou o reencontro da campeã do “Big Brother Brasil 21” (Globo) com o apresentador Tiago Leifert.

No reencontro, o primeiro após a final do “BBB 21”, os dois fizeram o fofurometro ir às alturas, já que ambos foram elogiados e, é claro, se emocionaram ao relembrar o que viveram no início deste ano. Juliette contou que até hoje fica tocada com o discurso que Tiago fez ao anunciá-la campeã. “Escuto aquele discurso quase todos os dias. Vejo, escuto e está presente no meu coração. Muito obrigada”, agradeceu.

Já Tiago não deixou por menos e fez questão de destacar a felicidade que sente ao ver o sucesso da paraibana. “Fico muito orgulhoso de ter feito parte de um pedacinho da sua história. Pode ter certeza que, cada vez que vejo você num comercial, cada postagem sua que tem 80 mil comentários embaixo, fico muito orgulhoso e vibro por você, muito mesmo, pra sempre. É um prazer ter você aqui, obrigado por ter vindo. A gente sabe o quanto você está ocupada trabalhando. É muito importante para mim te rever e ver o quanto você está bem. Fico feliz mesmo”, disse Tiago.

Em outro momento, a rainha dos cactos disse: “Para mim, é uma honra estar aqui no meio de pessoas tão maravilhosas e rever uma pessoa que trouxe colo… As suas palavras me trouxeram descanso, colo e muita coisa boa. Muito obrigada. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo”.

A ex-BBB 21 Juliete Freire aproveitou o momento para falar de seu novo trabalho musical, um EP com seis músicas inéditas, incluindo uma escrita por Anitta. “Vou cantar no Criança Esperança no Nordeste e com esse tema ‘Educação’, que é o que me salvou, salvou a minha família e me preparou para a vida. É um tema que me toca muito e estou muito feliz”, confirmou Juliette.

Além disso, a campeã do BBB 21 contou que a produção do seu EP já está bem adiantada. “São seis músicas inéditas, metade compositores paraibanos, nordestinos, e metade grandes artistas que fazem hits famosos. A gente misturou tudo. Estão gravadas, em acabamento. Estou muito feliz. Quando terminou o programa, eu buscava sentido para tudo isso que tinha acontecido comigo. Diferente de muitas pessoas, eu nunca busquei a vida artística, mesmo tendo admiração. Mas encontrei sentido e é isso que vou fazer, que me faz feliz”, afirmou Juliette ao apresentador Tiago Leifert.

Além de Juliette Freire, o júri artístico do “Super Dança dos Famosos” deste domingo (15) contou com Lázaro Ramos e Pabllo Vittar, que avaliaram as apresentações da Semifinal nos ritmos da salsa e da valsa.