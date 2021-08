‘The Masked Singer’: conheça os novos cantores fantasiados

Após desmascarar Sidney Magal, que estava de “Dogão”, o “The Masked Singer Brasil” (Globo) está de volta nesta terça-feira (17) com novos cantores misteriosos. Como na semana passada, o público vai assistir três novos combates musicais, que irão receber votos da plateia. Já os jurados escolherão o melhor da noite entre os três mais votados pelo público do programa e salvam dois dos menos votados. Já o menos votado será desmascarado ali mesmo, no palco.

Na noite de hoje, o “The Masked Singer Brasil” (Globo) apresenta seis novos personagens: Brigadeiro, Boi-Bumbá, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Onça Pintada, que terão que cantar hits famosos, como “Admirável Gado Novo” (Zé Ramalho), “Anunciação” (Alceu Valença), “Bebi Liguei”, (Marília Mendonça) e “Can’t Stop The Feeling” (Justin Timberlake).

Divulgação/Globo

Com o novo episódio prestes a ir ao ar, os spoilers e tentativas para descobrir quem são os cantores fantasiados voltaram a rodar pelas redes sociais. Uma das apostas, inclusive da jurada Taís Araújo, é de que a apresentadora Ana Maria Braga, do “Mais Você” (Globo), estaria vestida de Brigadeiro. Mas a informação é falsa, já que Ana Maria revelou, durante o quadro “Giro Mais Você”, que será uma jurada especial. “Adorei ter estado no ‘Masked’, mas não posso falar muito mais do que isso. Mais uma prova de que eu sou a pessoa que tem os piores pitacos”, brincou Ana, que vai aparecer no episódio do dia 24, com direito ao retorno do cabelo cor de rosa.

Divulgação/Globo

LEIA MAIS:

Apresentado por Ivete Sangalo, o talent show “The Masked Singer Brasil” vai ao ar após o capítulo especial da novela “Império”. Além da cantora baiana, o programa tem a participação de Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone, da dupla com Simaria, e Eduardo Sterblitch como jurados.