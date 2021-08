Simaria está solteira após 14 anos de casamento

A renovação dos votos de casamento de Simaria e Vicente, feita em 2019, em Las Vegas (EUA), não durou muito tempo. Após 14 anos de união, a cantora sertaneja, da dupla com Simone, anunciou que está solteira. Pelas redes sociais, a famosa falou aos fãs que estava separada do empresário espanhol Vicente Escrig, com quem tem dois filhos, Giovanna, de 9 anos, e Pawel, de 5 anos.

Em um post desta segunda-feira (16), Simaria escreveu: “Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz , pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia”.

Para fechar este ciclo da vida, Simaria afirmou que está bem e tranquila com seus filhos. “Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não”.

LEIA MAIS:

Natural de Valência, na Espanha, Vicente resolveu morar no Brasil no início do namoro com Simaria e, por aqui, se especializou em marketing digital e criação de sites. Mas o relacionamento começou mesmo no extinto Orkut, rede social dos anos 2000. Sendo que o primeiro encontro deles só aconteceu após alguns meses de troca de mensagens. “Conheci o bofe no Orkut, acredita? O bonitão viu que eu era brasileira, mandou mensagem e eu, que não sou boba nem nada, dei trela. Um amor de webcam, de conversa todos os dias”, disse Simaria sobre o início do relacionamento.

Quem acompanha a vida do ex-casal sabe que Vicente era discreto e não gostava muito de aparecer em redes sociais. Em uma de suas entrevistas, Simaria deixou claro que o ex-marido não gostava muito da agitação da fama e que preferia ficar longe dos holofotes.