Reality Show ‘Mulheres Ricas’ ganha nova temporada na RedeTV!

Uma nova edição do reality show “Mulheres Ricas”, exibido originalmente na Band, sairá do papel e será transmitido pela RedeTV!. A emissora de Osasco, em São Paulo, fechou o tão sonhado contrato com Val Marchiori, que tem os direitos do programa e deve começar a preparar o casting para a produção.

A nova temporada de “Mulheres Ricas” será apresentada por Márcio Moraes, que também tentou negociar a volta do reality com a Band e a Netflix. “Quem tocou isso foi o Márcio. Mas parece que, devido à entrada de outros programas neste ano, a Band não aceitou. Pelo que sei, estava para fechar entre Netflix, Band e RedeTV!. Mas a RedeTV! teve a melhor proposta em todos os sentidos, e já está assinado“, disse a empresária.

Agora, a RedeTV! e a empresária estão correndo contra o tempo para colocar tudo no ar e estrear em outubro deste ano. Segundo Val Marchiori, as gravações vão acontecer em São Paulo e devem seguir todos os protocolos contra a Covid-19.

Sua estreia, portanto, está prevista para outubro. Apesar de se reunir com algumas participantes das edições anteriores, Val será a única a se manter protagonista ao lado dos novos nomes que integram o elenco. “Nesta semana, eu começo a gravar visitando as ricas antigas. Gravarei com a Brunete Fraccaroli e vou visitá-la para saber como está a vida. O povo tem curiosidade de saber como todas estão”, disse Val.

A nova temporada de “Mulheres Ricas” será uma produção de 50% e 50%, ou seja, a RedeTV! vai dividir os custos. “A emissora vai ajudar na produção, nas gravações e no elenco, que é escolhido por mim, mas eles também dizem ‘essa sim’ ou ‘essa não’. O elenco tem que ser aprovado por ambos, pois o trabalho é em conjunto”.

Na semana que vem o nome de três milionárias contratadas para o reality devem ser divulgados, mas a expectativa é de que encontrem mais duas.”Temos três mulheres confirmadas. Faltam duas, mas vamos ver o andamento, pois quero conhecer mais mulheres do Brasil afora. Dessas três confirmadas, uma tem o sobrenome nacionalmente conhecido”.

Vale ressaltar que durante o “Sensacional” (RedeTV!), programa apresentado por Daniela Albuquerque, Val Marchiori afirmou que gostaria de ver Anitta no programa. “Acho que super combina, porque agora ela está rica também. Quando a conheci anteriormente ela não estava rica ainda. Estava famosa, ganhando dinheiro, mas agora ela está mais rica, então eu posso convidá-la”.