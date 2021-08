Mesmo emocionante, ‘The Voice Kids’ amarga na audiência

A franquia do reality show musical “The Voice” parece não agradar o público e, também, a direção da Globo, que já trocou a versão original pelo “The Masked Singer Brasil”, que estreou recentemente.

Agora, a nova temporada do “The Voice Kids” (Globo), apresentada por Márcio Garcia, está com baixa audiência e já acendeu o alerta vermelho na direção da emissora da família Marinho. O talent show acumula até agora média parcial de 11,9 pontos na edição atualmente em curso, mostrando um recorde negativo desde sua estreia, em 2016.

Em comparação com 2020, o “The Voice Kids” (Globo) encerrou a temporada do ano passado com média geral de 12,7. Já a edição de dois anos atrás teve 16 pontos. Ou seja, o programa está com sua audiência caindo a cada edição, diminuindo 27% somente de 2019 para 2021.

Mas, mesmo com os números baixos, a nova temporada do “The Voice Kids” segue seu curso no fim de semana da Globo. No último programa, as crianças levaram ao palco novas batalhas musicais cheias de energia e fofura. No último domingo (15), o repertório contou com clássicos do sertanejo e da MPB, como “Não Aprendi Dizer Adeus”, sucesso na voz da dupla Leandro & Leonardo, e “João e Maria”, música de Chico Buarque e Sivuca, e “Estúpido Cupido”, versão de “Stupid Cupid” que foi hit na voz de Celly Campello nos anos 1970.

Nas apresentações, o trio do time de Carlinhos Brown, composto por João Vitor Kindel, Mirella Vallandro e Nicole Falcão, cantou “(I’Ve Had) The Time Of My Life”, trilha sonora do filme Dirty Dancing, empolgando todos que estavam assistindo o programa. Já a batalha musical do time de Gaby Amarantos mostrou que desde cedo é importante aplaudir as conquistas dos amigos. No final da apresentação, o trio formado por Bel Moura, Izadora Rodrigues e Luisa Simões ouviu com atenção as dicas dos jurados e, em seguida, aplaudiu a escolha de Gaby, que optou por seguir com Izadora na competição.