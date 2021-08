Prova que exalta a culinária indígena elimina Cristina do MasterChef Brasil

A baiana Cristina está fora da 8ª temporada do “MasterChef Brasil” (Band). Cristina não conseguiu apresentar um bom prato na prova de eliminação, que resgatou e prestou uma homenagem à culinária indígina.

O combate final foi apresentado pela primeira chef indígena do Brasil, Kalymaracaya, que contou um pouco sobre a cozinha dos índios brasileiros e inspirou os cozinheiros amadores com ingredientes típicos do Brasil. A convidada exibiu algumas receitas tradicionais, como o peixe assado na folha de bananeira; o biju, um tipo de biscoito doce feito a partir de um dos inúmeros subprodutos da mandioca, entre outros.

Ao final do tempo estipulado, a chef indígena ajudou a escolher o vencedor. Quem não esteve presente foi o chef Henrique Fogaça, que sofreu um acidente durante as gravações, então, a decisão de eliminar Cristina ficou nas mãos de Helena Rizzo e Erick Jacquin.

Reprodução/Band

Entenda como foi o 7º episódio do “MasterChef Brasil”

O 7º episódio do “MasterChef Brasil” (Band), que foi ao ar nesta terça-feira (17) começou com uma prova diferente, onde os cozinheiros amadores tiveram de cozinhar com utensílios específicos, que foram desde um varal de macarrão até um maçarico. Como venceu a prova da última terça-feira (10), Eduardo teve a vantagem de trocar o instrumento de trabalho dele ou mudar o de dois concorrentes, o que aumentará a tensão.

Daphne ressurge das cinzas e finalmente aparece na 8ª temporada do MasterChef Brasil. Para vencer, a ex-MasterChef Junior fez uma sobremesa chamada “Floresta de Café” e recebeu elogios de todos os jurados ao preparar o doce que une caramelo, ganache de chocolate com café e lâminas de suspiros. “Não é bom, não. É muito bom. Quando é bom, não tem melhor. Não sei se você gosta de sobremesa, mas isso aqui foi muito inteligente. Chocolate e café vão muito bem juntos. Fazer esse tipo de coisa é muito difícil. Você está de parabéns realmente”, disse o chef Erick Jacquin.

Outros três competidores também se destacaram na primeira prova desta terça-feira (17): Heitor, que criou um cuscuz com salmão picante ao leite de coco, Raquel, que apresentou um sorvete de pipoca com caramelo e pipoca doce, e Helena, que cozinhou uma broa de fubá com pipoca salgada, foram elogiados e garantiram vaga no mezanino. Já a Daphne, campeã da prova, levou outros cinco cozinheiros amadores para o mezanino. Ela escolheu: Renato, Sérgio, Amanda, Márcio e Ana.

Já os que tiveram um desempenho mediano foram para a mini prova de jogo da memória, que consistiu em encontrar pares famosos de comida como queijo e goiabada, chocolate com pimenta, café com leite, entre outros. Quem levou a melhor foi Pedro, escapando da prova de eliminação.

Já os demais cozinharam no último embate da noite. Que premiou Kelyn, que esteve em cinco das sete provas de eliminação da temporada 2021 do “MasterChef Brasil”. Além dela, André, Isabella e Eduardo também foram destaques no desafio e garantiram vaga para o próximo episódio. Já Luís, que estava muito nervoso durante todo programa, foi salvo pelos colegas do reality show.