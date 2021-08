Ex-BBB Bill Araújo não fecha com o SBT e deve ir para ‘A Fazenda 13’

Após negar que iria para o reality show “A Fazenda 13” (Record TV), o ex-BBB 21 e ex-No Limite, ambos da Globo, Bill Araújo deve entrar para o casting do programa, que está previsto para ir ao ar a partir de setembro.

Ao que parece, Bill Araújo tinha fechado um contrato para participar da próxima edição do “Bake Off Brasil” (SBT). Porém, o modelo desistiu do programa de gastronomia por causa do cachê oferecido por Silvio Santos, que seria inferior aos R$ 120 mil que receberá por participar do “A Fazenda 13” (Record TV).

Caso os rumores se confirmem, este será o terceiro reality show de confinamento de Bill Araújo, transformando o modelo em um ‘faminto por reality shows’.

Divulgação/Globo

Pelo Twitter, o ex-BBB e ex-No Limite esclareceu os boatos sobre sua ida ao reality “A Fazenda 13” (Record TV). “Não vou para reality algum, família! Tô em paz em casa e, daqui de São Paulo, pretendo ir pra Goiânia descansar apenas! Fiquem tranquilos, estou cheio de projetos e trabalhos e reality não está incluso nisso”, escreveu Bill desmentindo os boatos.

Quem também está na mira da produção do reality show é o influenciador digital Lucas Guimarães, que disse não pela segunda vez seguida. O esposo do comandante Carlinhos Maia, também deu uma negativa para o convite feito no ano passado, quando Jojo Todynho foi a campeã.

LEIA MAIS:

Lucas não deu motivos para não ir para o reality show da Record TV. Mas, ao mesmo tempo, parece que ainda quer participar de um programa do tipo. “Porém, não descarto a possibilidade de ir para um reality show. Afinal de contas, não tenho medo de mostrar quem sou de verdade, como já mostro nas redes sociais”, disse Lucas.

O nome de Lucas Guimarães também apareceu como um dos cotados para a edição do Big Brother Brasil 21, mas ele não esteve no casting da Globo.

Reprodução/Record TV

A nova temporada de “A Fazenda” (Record TV) está prevista para estrear no dia 14 de setembro e será apresentada por Adriane Galisteu. Para este ano, a produção pretende aumentar o número de celebridades confinadas, subindo para 21 participantes, que vão em busca do prêmio milionário.