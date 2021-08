Christopher Uckermann critica uso de imagem do RBD em campanha de vacinação no Ceará; ‘Não temos nada a ver com isso’

Uma publicação feita na última quarta-feira (12) pela prefeitura de Sobral, no Ceará, em sua conta oficial do Instagram, repercutiu entre os internautas de todo o Brasil após um comentário deixado ontem (16) pelo ator e cantor Christopher Uckermann. Aos que se questionam o motivo, o artista criticou o uso da imagem do grupo mexicano RBD na campanha de vacinação contra o coronavírus.

Em resposta ao post, que tinha o objetivo de informar a nova faixa etária a ser imunizada e os pontos de vacinação, Uckermann escreveu em português e espanhol: “Deixem de usar o tema rebelde para promover a vacina. Nós não temos nada a ver com isso!” [Ambas as mensagens têm o mesmo texto, porém em idiomas diferentes].

Em entrevista ao Metro World News, Letícia dos Santos, que é coordenadora da vigilância em saúde da prefeitura de Sobral, relatou como foi encarada a interação do cantor na publicação. “As pessoas têm o direito de se manifestar. Nosso interesse é vacinar a todos, porque somente com a vacina acalmaremos a pandemia de Covid-19”, finalizou.

Por que o RBD?

Questionada sobre este tema, Letícia reforçou que “a intenção nunca foi usar a marca e sim temas importantes que tivessem marcado a idade do público a ser vacinado e assim de forma lúdica chamar a atenção para que as pessoas fossem se vacinar. Então, quando surgiu a faixa etária da década de 90 lembramos de RDB, que foi mega sucesso para quem nasceu nessa época”, afirmou.

Vale ressaltar que além do grupo RBD, a prefeitura também trouxe outras produções em seus comunicados, dentre elas: Friends e Harry Potter.

Mensagem de conscientização

Por fim, a coordenadora da vigilância em saúde fez um apelo em relação à importância da vacinação e principalmente do esquema completo. “Vacina salva vidas! Essa é uma frase confirmada pelos nossos indicadores após o início da vacinação. Vimos claramente a redução de casos, internações e óbitos. Por isso a importância que todos se vacinem com esquema completo da vacina contra o coronavírus”.

Dados de coronavírus de Sobral – 16/08/2021 – 17h30

