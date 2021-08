Covid-19: São Paulo segue com repescagem para maiores de 18 anos

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Paulo seguem nesta terça-feira com a repescagem da vacinação para todas as faixas acima dos 18 anos.

A repescagem vale para quem não tomou a primeira dose, mas os postos também funcionam normalmente para quem vai tomar a segunda dose do imunizante.

Além das 468 UBS da Capital, participam do esforço de imunização também as 82 AMAs/UBSs Integradas, os 21 megapostos, 21 drive-thrus e as redes de farmácias parceiras.

Pelo site De Olho na Fila é possível ver a relação de postos da cidade, quais imunizantes cada posto possui em estoque e a movimentação de pessoas e filas para vacinação, possibilitando ao cidadão escolher o melhor momento para se vacinar, evitando filas e aglomerações.

Documentação necessária para se vacinar

Os postos de São Paulo exigem que o morador que vai se vacinar contra covid-19 apresente um comprovante de residência da cidade de São Paulo (impresso ou digital), documento de identificação, de preferência o CPF, e o cartão do SUS. Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros, será necessário apresentar documentação que comprove parentesco.

Vacina Já

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) solicita a todos que forem se vacinar que preencham o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento nos postos da capital. Basta preencher com nome, endereço, CPF, telefone e data de nascimento.

Imunização de adolescentes

A partir desta quarta-feira, começa a vacinação contra covid-19 dos adolescentes entre 12 e 17 anos no Estado de São Paulo.

A primeira etapa imunizará jovens com 16 e 17 anos portadores de deficiências ou comorbidades, além de grávidas e puérperas. No dia 26 serão vacinados adolescentes entre 12 e 15 anos, também com comorbidades.

O início da vacinação para o público geral começa no dia 30 deste mês, com a imunização dos adolescentes de 15 a 17 anos, e continua até 6 de setembro, quando serão vacinados adolescentes entre 12 e 14 anos.