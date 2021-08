SP: Bilhete Único sem cadastro associado a um CPF deixa de ser aceito a partir de 1º de setembro

A SPTrans informou nesta segunda-feira (16) que os cartões do Bilhete Único sem cadastro, mesmo os bilhetes associados a um Cadastro de Pessoa Física (CPF), não serão aceitos para o pagamento da tarifa no transporte coletivo a partir do dia 1º de setembro. Portanto, o passageiro precisa providenciar um novo documento pelo site do órgão.

Para efetuar o cadastro online é preciso apenas ter em mãos o RG, o CPF e o CEP residencial, além de uma foto digitalizada tamanho 3×4 com fundo neutro. Vale lembrar que o cartão é de uso pessoal e intransferível.



Após receber seu novo cartão, o passageiro poderá solicitar a transferência dos créditos remanescentes no bilhete sem cadastro, desde que registrado no mesmo CPF do bilhete anterior.

Se ainda houver dúvidas quanto aos cartões que não serão mais aceitos, basta verificar se no verso do bilhete o número de identificação começa com os dígitos 59, 71 ou 110.

A SPTrans diz que a medida tem como principal foco reforçar o combate às fraudes no sistema de transportes e, consequentemente, prejuízos aos cofres públicos e também aos passageiros.

Veja o passo a passo para fazer o cadastro: