MPF abre processo seletivo para estagiários de direito em São Paulo e interior

O Ministério Público Federal (MPF) abriu as inscrições do processo seletivo para contratação de estagiários na área de direito. São quatro vagas para atuação em São Paulo e formação de cadastro reserva para outras 19 cidades. O cadastro deve ser feito no site do órgão até a próxima segunda-feira (23).

Segundo o edital, para participar da seleção, o candidato deve estar matriculado em instituições de ensino conveniadas. Os escolhidos vão cumprir uma jornada semanal de 20h e receberão uma bolsa-estágio no valor de R$ 850. Além disso, terão auxílio-transporte de R$ 7 diário e um seguro contra acidentes pessoais.

Será aplicada uma prova com 30 questões de múltipla escolha e outra dissertativa no próximo dia 29 de agosto.



Além da capital paulista, os candidatos poderão fazer o exame em Assis, Araçatuba, Bragança Paulista, Campinas, Caraguatatuba, Franca, Itapeva, Jales, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Taubaté.

O MPF destacou que a organização do concurso vai garantir a aplicação dos protocolos de segurança contra a covid-19, com a exigência do uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. A lista com os aprovados deve ser divulgada no site do órgão no dia 3 de setembro.

Cronograma: