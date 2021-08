[MAIS VOCÊ] Ana Maria Braga se confunde e preocupa fãs de Zeca Pagodinho

No “Mais Você” (Globo) desta quarta-feira (18), Ana Maria Braga assustou os fãs do cantor Zeca Pagodinho, que está infectado com a covid-19 e segue internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

Ao comentar sobre o estado de saúde de Zeca Pagodinho, Ana Maria disse que a doença apresenta uma progressão, quando, na verdade, ela queria dizer que o estado de saúde de Zeca está evoluindo. “Está internado desde sábado, mas graças a Deus a doença está evoluindo bem e postou um vídeo nas redes sociais. Você [Zeca] faz uma falta danada na vida da gente, ele se vacinou, assim como eu, e foi infectado”, informou Ana Maria Braga.

Reprodução/TV Globo

Após a confusão de palavras, Ana Maria exibiu o vídeo em que Zeca Pagodinho, com bom humor, diz que logo estará de alta hospitalar e convoca a todos para se vacinarem contra a covid-19, já que as vacinas reduzem a probabilidade de se desenvolver um quadro grave da doença. Ao retornar ao estúdio, a apresentadora do “Mais Você” (Globo) tentou corrigir o erro e disse que Zeca poderia não estar tão bem se não fosse a imunização.

Vale lembrar que a recuperação de Zeca Pagodinho está progredindo e, segundo o boletim médico desta terça-feira (17), ele apresenta evolução clínica, com bom estado geral, e segue sem necessidade de suporte de oxigênio.

Em seguida, Ana Maria Braga aproveitou a sua audiência para lembrar que as vacinas protegem e citou seu exemplo pessoal. Ana foi diagnosticada com covid-19 quando já havia sido imunizada com as duas doses. Contudo, ela ficou apenas 14 dias afastada da Globo e com sintomas leves.

Uma boa notícia! Glória Menezes deixou ontem o hospital. 🙏 #MaisVocê pic.twitter.com/Q0hWcl5g90 — Mais Você (@MaisVoce) August 17, 2021

Os temas sobre a covid-19 estão sempre na pauta do “Mais Você” (Globo) e nesta segunda-feira (16), Ana Maria Braga se emocionou ao mandar recado para Glória Menezes, que recebeu alta no mesmo dia. No encerramento do programa matinal, Ana disse: “Quero desejar um bom dia especial pra Glória Menezes, que graças a Deus deixou ontem o hospital. Ela foi cercada de muito carinho pelo corpo clínico do hospital, que preparou uma despedida calorosa com balões, cartazes, muitas palmas”.

Um vídeo do momento especial foi exibido enquanto a comunicadora falava. “E como diz o cartaz que ela tem nas mãos, parabéns por essa vitória. E eu desejo de coração que você tenha muita força, e isso eu sei que você tem, para seguir em frente sem o seu grande companheiro”, declarou a artista, referindo-se a Tarcísio Meira.