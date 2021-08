Nada criativo: ‘Domingão com Huck’ é o nome do novo programa de Luciano na Globo

O novo programa de Luciano Huck na Globo já tem data de estreia e, também, nome. Chamado de “Domingão com Huck”, a atração estreia no dia 5 de setembro, substituindo a “Super Dança dos Famosos”.

O “Domingão com Huck”vai misturar quadros de sucesso, com grandes histórias até dezembro e em 2022 ganhará um novo formato e, quem sabe, um novo nome, já que este não chega nem perto do tal “padrão Globo de qualidade”. “Vamos juntos fazer do domingo um dia ainda mais especial”, promete Huck.

Na última terça-feira (17), a Globo exibiu a primeira chamada do novo programa de Luciano Huck, que vai ao ar aos domingos, sempre às 18h. Entre os quadros conhecidos estão: “Visitando o Passado”, “Show dos Famosos” e “Quem Quer Ser Um Milionário?”.

Na chamada, Luciano Huck destaca sua história nos sábados da Globo, há 20 anos, e os sonhos de pessoas humildes que realizou ao longo do tempo. “Nos últimos 20 anos, pessoas do Brasil inteiro abriram suas casas pra mim. E uma porta aberta é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém. É uma oportunidade de conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali. O que me deixa muito feliz”, afirmou o apresentador em meio a várias imagens dele nas casas de telespectadores.

No take seguinte, ele já aparece no estúdio do programa na Globo e convida o público a ver seu novo desafio profissional. “E agora uma nova porta se abriu. E eu preciso te perguntar: eu posso entrar e passar o domingo na sua casa, junto com vocês?’, pede Luciano Huck com um sorriso.

Ricardo Waddington está à frente do desenvolvimento do novo projeto de Huck. Hélio Vargas, que já é o diretor do “Caldeirão do Huck”, seguirá como diretor artístico do apresentador aos domingos.