Elton John surpreende fãs em restaurante na França ao fazer breve apresentação

Imagine a cena: você está em um restaurante, curtindo o dia com familiares e amigos, ouvindo músicas selecionadas por um DJ quando, de forma repentina, surge a voz inigualável de Elton John. Porém, não se trata de um áudio gravado. O próprio cantor aparece ao vivo. O músico britânico surpreendeu os clientes de um restaurante na França no último dia 14. O momento foi registrado por um dos fãs do artista e publicado no YouTube.



No vídeo, Elton John pede para o DJ do restaurante fazer uma pausa para que ele possa cantar uma nova música dele, Cold Heart (PNAU Remix), em parceria com a cantora Dua Lipa.

Aí você está em um restaurante e Elton John aparece para dar uma palinha. pic.twitter.com/iQEpyGJJo5 — Gustavo Schmidt 🇧🇷 (@GustavoRSchmidt) August 16, 2021

“No lockdown, fiz este single e ele foi lançado ontem junto com a Dua Lipa. Eu quero que todos vocês dancem em suas mesas e levantem suas mãos”, disse o cantor. Elton John aos clientes do restaurante que levantassem os guardanapos e lenços para cima, para acompanhá-lo durante a canção.

Cold Heart faz um remix de músicas de Elton John como Sacrifice, Kiss The Bride e Rocket Man. Clique aqui para assistir ao vídeo.