Netflix divulga primeira imagem de Elizabeth Debicki como Lady Di em ‘The Crown’

Parem as máquinas que a Dona Netflix vai fazer a gente infartar hoje!

A Netflix divulgou a primeira imagem da atriz Elizabeth Debicki com Lady Di na quinta temporada de ‘The Crown’. Desde março, a série histórica dramática original da Netflix está em plena etapa de gravações.

Debicki, 30, assumirá o papel das duas últimas temporadas da Princesa de Gales em ‘The Crown’, assumindo o papel antes interpretado por Emma Corrin, ganhadora do Emmy 2021 na categoria de Melhor Atriz em Série Dramática.

Senhoras e Senhores, com vocês nosso novo Príncipe Charles e nossa nova Princesa Diana.



Dominic West e Elizabeth Debicki, bem-vindos à The Crown. 👑 pic.twitter.com/gjakwyzSzm — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 17, 2021

Além de Elizabeth Debicki, a Netflix também divulgou a primeira imagem oficial do ator Dominic West como o príncipe Charles, antes interpretado pelo ator Josh O’Connor, ganhador do Globo de Ouro 2021 na categoria de Melhor Ator de Série Dramática.

Anteriormente, um primeiro vislumbre de Elizabeth como Diana já havia sido divulgado, mas não oficialmente. Ela interpretará uma Lady Di na casa dos seus 30 e poucos anos e foi vista filmando em Ardverikie Estate, na Escócia, no início do mês, dando o primeiro vislumbre aos fãs de sua personagem. Ela estava no set com os dois atores que interpretam os príncipes Harry e William.

As primeiras imagens de Elizabeth Debicki em The Crown!



A atriz britânica de 30 anos irá substituir Emma Corrin no papel da Princesa Diana nas próximas temporadas de The Crown.



A 5ª e 6ª temporada contarão a vida de Diana nos anos 90, período que uma batalha foi travada (+) pic.twitter.com/zV0mVfo3PG — A Coroa (@thecrown_br) August 8, 2021

“O espírito da princesa Diana, suas palavras e suas ações vivem no coração de tantos. É um verdadeiro privilégio e honra fazer parte desta série magistral, que me deixou totalmente fisgada desde o primeiro episódio”, revelou a atriz em um comunicado oficial na época do anúncio de sua contratação para o papel, cujos trabalhos anteriores incluem papéis em ‘The Great Gatsby’ e ‘The Night Manager’.

‘The Crown’ é uma série conhecida por substituir seus atores, conforme os personagens históricos envelhecem. Debicki e Dominic West se juntam ao elenco para a quinta e sexta temporadas, que devem ser as temporadas finais da série, que inclui Imelda Staunton como a Rainha Elizabeth, Jonathan Pryce como o príncipe Philip e Lesley Manville assumindo o papel da Princesa Margaret, Claudia Harrison como a princesa Anne.