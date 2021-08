Ator Armando Babaioff revela que não foi fácil fazer um personagem gay em ‘Ti-Ti-Ti’

Nascido em Recife, Pernambuco, o ator Armando Babaioff estreou na TV em 2006, quando interpretou Felipe Martins de Andrade Telles, na novela “Páginas da Vida” (Globo). Mas, Armando chamou a atenção do grande público na novela “Ti Ti Ti”, onde viveu Thales Salmerón, seu primeiro personagem gay, que era apaixonado por Julinho, personagem de André Arteche.

Com a reprise de ‘Ti-Ti-Ti’, no “Vale a Pena Ver de Novo”, o surfista voltou aos holofotes e, é claro, chamou a atenção de quem assiste a novela da Globo. “Estava curioso para me assistir. Tem um público que me escreve desde que a reexibição começou”, conta Armando Babaioff, que relembra que as abordagens dos fãs foram as mais variadas na época das gravações.

Reprodução/Globo

Na época em que foi ao ar, em 2010, o ator tinha algumas preocupações em interpretar um surfista gay, mas topou o desafio e levou ao público pautas importantes, como a discussão sobre sexualidade dentro de casa. “Com esse personagem, eu entendi o que é ser visto por milhões de brasileiros que estavam felizes por se verem representados. Recebi palavras de carinho de jovens que me paravam para dizer como a novela e a trama do personagem ajudaram na discussão sobre sexualidade dentro de casa”, “, explica Babaioff.

Para o ator, a novela foi um divisor de águas em sua carreira, dando a oportunidade de mostrar sua maturidade em cena. “Foi a primeira vez que entendi o tamanho que uma novela pode ter na educação de um país, em quebrar preconceitos, em se discutir temas que são caros para a sociedade”.

LEIA MAIS:

E quem foi uma grande parceira dentro e fora de cena para Babaioff foi Claudia Raia, com quem gravou sua primeira sequência em “Ti Ti Ti”, em Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro. Ele lembra que por ter entrado em um capítulo muito avançado da trama, se sentiu acanhado diante do elenco já entrosado. Foi o astral contagiante de Claudia que o fez relaxar. “Ela me pegou pelo braço, me chamou para dar uma volta na areia e conversou muito comigo, me contando as possibilidades da entrada do personagem na novela, o que poderia acontecer entre os nossos personagens. Uma conversa franca, com generosidade. Aprendi e aprendo muito com ela”, revela Babaioff sobre Claudia Raia.