SBT marca a estreia do novo ‘Show do Milhão’ para setembro

O SBT começa a preparar o novo “Show do Milhão”, apresentado por Celso Portiolli. Neste sábado (14), a emissora de Silvio Santos fará o primeiro sorteio para definir os 48 participantes do programa, marcado para estrear no dia 3 de setembro, às 22h30. Dos 48 participantes, 12 serão selecionados para cada programa semanal. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal a cada 15 dias.

Segundo o SBT, os usuários da plataforma de pagamentos PicPay, que patrocinará o novo “Show do Milhãos”, recebem números da sorte conforme fazem compras ou pagamentos de contas pelo aplicativo – mas somente para valores maiores que 50 reais. As transações feitas por meio do app consideradas para a promoção são as seguintes: Pix, pagamento de contas, transferência entre amigos, pagamentos em maquininhas com PicPay via QR Code.

O primeiro sorteio para a seletiva já garante R$ 1 mil ao sorteado. Segundo o SBT, esse participante fará uma entrevista prévia e terá todas as despesas pagas para ir a São Paulo para as gravações da atração.

O SBT também está com inscrições abertas para a participação de universitários brasileiros no programa. Graduandos de qualquer curso, em qualquer período, poderão se inscrever no site da emissora para serem chamados a atuar na nova atração como auxiliares dos futuros participantes. Os candidatos terão a chance de provar seus conhecimentos.

O retorno do “Show do Milhão” acontece 12 anos após a última edição. Totalmente reformulado e mais tecnológico, o programa também é um marco para o SBT, pois terá Celso Portiolli apresentando uma atração comandada anteriormente por Silvio Santos.“Teremos o ‘Show do Milhão’ e vou apresentar. É uma responsa grande, o Silvio foi o único apresentador do ‘Show do Milhão’ no SBT. As pessoas falam que sou mais brincalhão, mas farei de forma mais séria”, disse ele.

O Show do Milhão estreou na programação do SBT em novembro de 1999 e ficou no ar até outubro de 2003. Em 2009, a atração voltou a fazer parte da programação do canal, mas não alcançou a audiência esperada e saiu do ar em setembro seguinte.