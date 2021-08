‘Parece dia de excursão na escola’, dispara Marcos Mion ao chegar na Globo

Marcos Mion chegou nesta quinta-feira (12) aos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, os fãs puderam acompanhar toda a rotina do apresentador que teve que deixar a cidade de São Paulo, onde mora com a família, e pegar a ponte aérea Rio-SP. “Caraca, velho! Acordei mais cedo ainda, parece dia de excursão na escola, muito empolgado!”, disse Mion.

“Todo mundo está acompanhando essa minha trajetória, essa minha ida para a Globo, como uma série e hoje é um episódio especial, hein. Hoje vai ser a primeira vez que vou pisar no Projac na minha vida. Mas muita gente fala, ‘ah, mas você fez Sandy & Junior’. Era em Campinas, onde eles construíram uma mini estrutura, o Projac de Campinas. No Projac do Rio de Janeiro eu nunca pisei. Estamos indo para lá agora”, disse Mion.

Acompanhado da esposa, Suzana Gullo, Mion fez questão de aproveitar o momento para se declarar à mulher e mãe de seus filhos. “A Globo segue um mega protocolo de segurança, inclusive, pouca gente entra no estúdio, pouca gente para tudo, mas uma pessoa eu bati o pé e falei, ‘não, eu tenho que levar. Essa mulher está comigo desde o começo de tudo. Entre altos e baixos, erros e acertos, perrengues e alegrias, então ela vai estar do meu lado no dia em que eu entrar no Projac pela primeira vez…”, afirmou.

Além de Suzana, Marcos Mion estava sendo acompanhado pelo criador de conteúdo Thalles Trouva, que ainda brincou com o nível de empolgação de Mion na chegada ao aeroporto. “Em 12 anos, eu nunca vi essa pessoa chegar com tanta antecedência para um voo, na vida”, disparou Trouva.

Ao chegar no Projac, no Rio de Janeiro, o novo contratado da Globo foi recebido com um tapete vermelho e um carro de som, que foi colocado por Didi Wagner, que trabalhou com Mion na MTV Brasil e atualmente é apresentadora do “Lugar Incomum” (Multishow), na Globosat. “Só Didi Wagner para me receber com um tapete vermelho. Estou me sentindo o Neymar chegando no time novo. Mas Global de verdade é amigo do Bruno de Luca”, disse Mion ao ver sua recepção na Globo.