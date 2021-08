Documentário sobre Chacrinha vai ao ar neste fim de semana na GloboNews

Chacrinha foi um dos maiores comunicadores da TV brasileira e seus bordões “quem não se comunica, se trumbica!” e “na televisão nada se cria, tudo se copia” são usados até hoje por muitos apresentadores e celebridades do país.

A força do personagem criado por Abelardo Barbosa é tão grande na história da televisão que o canal a cabo GloboNews exibirá um documentário especial neste domingo (15), às 23h.

Com direção de Claudio Manoel e Micael Langer, o documentário “Chacrinha – Eu Vim Para Confundir e Não Para Explica” remonta o legado do pernambucano, intercalando depoimentos de personalidades, imagens raras de arquivos e entrevistas antigas do próprio homenageado.

Acervo/Band

Com personalidade forte, Chacrinha vivia para o trabalho, desde quando começou como locutor de rádio até os famosos programas de auditório, e fazia de tudo para estar sempre em primeiro lugar na audiência. E, no documentário, é possível acompanhar os principais momentos de sua carreira, além de curiosidades da vida pessoal de Abelardo Barbosa, com os depoimentos dos filhos Jorge Barbosa e Leleco e de Dona Florinda, viúva do comunicador.

Personalidades como Pedro Bial, Luciano Huck, Rita Cadillac, Boni, Stepan Nercessian, Angélica, Wanderléa também relembram acontecimentos e influências marcantes do “Velho Guerreiro”, como era chamada pelos brasileiros. O documentário conta ainda com depoimentos especiais de amigos de Chacrinha que já faleceram, Elke Maravilha, Chico Anysio e Gugu Liberato, que falam de sua trajetória dentro e fora das telas.

Folhapress/Folhapress

Para Fátima Baptista, chefe de redação da GloboNews, a produção faz parte da vocação do canal em ampliar sua gama no desenvolvimento de conteúdo. “As parcerias garantem relevância, alcance, variedade de temas e autores para a nossa faixa de documentários, cuja vocação é ampliar horizontes sobre os temas que mexem com a vida de todos nós. É mais uma maneira de o ‘nunca desliga’ estar presente na vida dos assinantes, apresentando semanalmente documentários em sintonia total com os assuntos que movem o mundo”, diz Fátima.

“Chacrinha – Eu Vim Para Confundir e Não Para Explicar” tem produção da Media Bridge, distribuição Bretz Filmes e coprodução da Globo Filmes, Globonews e Canal Brasil.