Conheça Júlia, personagem de Maria Casadevall na série ‘Ilha de Ferro’

A Globo está com um novo catálogo de produções para o horário nobre e na última segunda-feira (09) estreou a 1ª temporada de “Ilha de Ferro”, série, criada e escrita por Max Mallmann e Adriana Lunardi, que traz a história de uma equipe de petroleiros que se divide entre os dilemas em terra firme e o clima de ebulição em alto-mar.

Neste contexto, surge a engenheira Júlia, personagem de Maria Casadevall, que na 1ª temporada assume o cargo de gerente da plataforma PLT-137, desencadeando a contrariedade – e a paixão – de Dante, personagem de Cauã Reymond, preterido do cargo.

Na trama, a personagem de Maria vem de uma família que entende de petróleo, sendo ela a neta do presidente do Sindicato dos Petroleiros, João Bravo (Osmar Prado) e filha do Ministro de Minas e Energia, Horácio Bravo (Herbert Richers Jr.). “A Júlia tem uma trajetória de vida que a gente começa a conhecer por meio de flashbacks e pelas atitudes dela. O conflito com o pai é um dos mais importantes e determinantes para o comportamento dela. Acho que quando a Júlia entende, olhando para a figura do pai, o que ela não gostaria de ser, ela consegue se auto definir. Acho isso um processo bastante humano de auto entendimento. Ao mesmo tempo, ela se reflete na figura do avô, por meio da admiração e do respeito”, define a atriz.

Além das questões familiares, ao assistir “Ilha de Ferro” será perceptível que Júlia trabalha em um ambiente hostil e misógino. Mas com muita disciplina e valentia ela enfrentará este ambiente. “A Júlia tem uma personalidade bastante misteriosa e introspectiva. É também uma pessoa que carrega grandes paixões e que, desde muito cedo, entendeu que gostaria de trabalhar e de estar envolvida com as questões mais técnicas relacionadas ao petróleo, além da importância disso para o nosso país. Júlia tem ainda como grande paixão a prática do alpinismo. Durante a preparação, fiz como laboratório algumas aulas de escalada e entendi muito sobre a personalidade dela, sobre a questão da atenção, do silêncio e da solidão”, define a atriz Maria Casadevall.

Já sobre o machismo que a personagem vive em “Ilha de Ferro” a atriz comenta: “Ela passa por toda a questão do enfrentamento de um universo extremamente machista, ainda mais escolhendo a formação como Engenheira de Petróleo, e se impõe provando que está preparada para aquele cargo na plataforma e que é absolutamente capaz de exercer aquela autoridade”.

Os relacionamentos amorosos vividos pela engenheira Júlia também vão surgir durante os episódios da 1ª temporada de “Ilha de Ferro”. Na trama, a personagem arrasta uma culpa pela queda fatal do marido durante uma escalada, mas também terá cenas quentes com Dante. “Acho que a Júlia tem principalmente uma admiração pelo caráter do Dante e eles têm uma afinidade de valores. Ela tem também uma atração física muito grande por aquele homem. O Dante traz para ela algo avassalador, que ela não consegue entender, mas ao mesmo tempo está totalmente tragada por aquilo”, finaliza Maria.

Na Globo, “Ilha de Ferro” é exibida às segundas e quartas após ‘Império’; às terças depois de ‘The Masked Singer Brasil’; às quintas na sequência de ‘Sob Pressão’; e às sextas após ‘Globo Repórter’.