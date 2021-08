Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos nesta quinta-feira (12)

Eterno galã da TV brasileira, o grande ator Tarcísio Meira morreu nesta quinta-feira (12) aos 85 anos.

Ele e a esposa, a atriz Glória Menezes foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo/SP, no dia 6 de agosto.

Ator morre Tarcísio Meira aos 85 anos nesta quinta-feira (12)

Como detalhado, o casal foi diagnosticado com Covid-19. Glória apresentou sintomas leves, enquanto o ator precisou ser intubado.

Ainda de acordo com as informações, a atriz de 86 anos segue internada, com quadro estável.

Reprodução

Informação confirmada

A triste informação foi confirmada por meio de uma postagem na página oficial do Instagram.

“Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira nosso eterno João Coragem que lutou bravamente contra essa terrível doença, agradecemos a todos pelas orações e por ter nos acompanhado esse tempo todo, estamos arrasados”, detalhou.

Carreira do ator brasileiro

Considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração, marcou época com seus personagens, no cinema, no teatro e na televisão.

Considerado um dos casais mais longevos da dramaturgia nacional, os dois contracenaram na primeira novela diária da história da televisão brasileira, 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, em 1963.

Com contrato fixo na Globo desde 1967, quando estiveram na novela Sangue e Areia, Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seu contrato renovado em setembro de 2020.

Reprodução/Instagram

Com informações do Estadão Conteúdo

LEIA TAMBÉM: