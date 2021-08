Marcos Mion escolhe tênis leiloado por R$ 39 milhões para entrar na Globo

Marcos Mion não economizou nenhum centavo para estrear na Globo. O novo contratado da emissora carioca resolveu usar um tênis desenhado por Kanye West, que já foi leiloado por R$ 39 milhões, para sua estreia na emissora.

Embalado a vácuo, o tênis é o mais raro de sua coleção. Em suas redes sociais ele escreveu: “Esse tênis é o mais raro da minha coleção. Quem tem, tem. Quem não tem, nunca mais vai ter. Arrisco a dizer que é um dos raríssimos ‘dead stock’, que nunca foi colocado no pé e pisou no chão. É embalado a vácuo e guardo como objeto de arte, mas ele vai para o meu pé. Vou entrar com ele, pela primeira vez, para pegar meu crachá de Rede Globo”.

Reprodução/Instagram

Mion chegará, pela primeira vez, nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12). “Não é qualquer mala… Estou fazendo ‘a mala’, com a roupa que eu vou entrar no Projac, vou gravar a Tatá (Werneck) e vou participar da ‘Fatimona’ (Bernardes) na sexta. Vou tirar selfie com ela, vai ser um papelão… Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu ‘Red October’, e eu achei a ocasião: a primeira vez que vou entrar nos Estúdios Globo. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral”, vibrou.

Reprodução/Instagram

Para sua participação no “Encontro” desta sexta-feira (13), o novo apresentador do “Caldeirão” vai usar um tênis novinho Louis Vuitton Virgil Abloh, que custa mais de R$ 5 mil. “Estou separando roupa para tipo: o primeiro dia de aula! Para primeira vez que eu vou entrar na Globo, para primeira vez que eu vou aparecer, que vai ser na Fátima, só que eu decidi guardar meu Jordan Dior para minha estreia no Caldeirão, que eu nunca usei. Mas, para o ‘Encontro’ eu vou usar o Louis Vuitton Virgil Abloh. ‘Fatimona’ vai gostar, esse é para você!”.