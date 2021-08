4ª temporada de ‘Sob Pressão’ revela os problemas da saúde pública do Brasil

A série médica “Sob Pressão” estreia nesta quinta-feira (12), após a novela “Império”, na Globo, e diferente da sequência especial que abordou apenas os casos de covid-19, a 4ª temporada levará ao público o dia a dia e a vida dos personagens, além dos grandes problemas enfrentados pelos médicos da saúde pública do Brasil.

Nesta temporada, o casal de médicos Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) estarão dentro de um grande hospital, o Edith de Magalhães, que fica na região central do Rio de Janeiro. Para o diretor Andrucha Waddington, o novo hospital irá mostrar também como a saúde pública brasileira ficou, de certa forma paralisada, centrada na pandemia. “Foi uma opção da gente dar um foco em situações clínicas e eletivas que, de certa forma, ficaram apagadas durante o ano passado”, afirmou ele, em entrevista coletiva virtual.

Com um novo hospital, os médicos de “Sob Pressão” (Globo) precisam de uma grande equipe médica. Na 4ª temporada, Evandro e Carolina se unem a outros profissionais de tamanha importância para o andamento do Edith de Magalhães, como a recém-formada enfermeira Lívia (Bárbara Reis), Charles (Pablo Sanábio), Mauro (David Junior), Gustavo (Marcelo Batista), Keiko (Julia Shimura) e Rosa (Josie Antelo) para se dedicar a diversos casos de urgência.

Mesmo não sendo o tema central da série médica, a covid-19 estará presente, mas a ideia é destacar que a saúde pública, em seus diversos setores, continua ativa e os pacientes precisam do atendimento. “A temporada é sobre o triunfo do amor. É sobre resiliência, sobre a capacidade dos médicos se adaptarem a novos desafios, é uma temporada sobre assumir os erros e as próprias limitações e também de pedir ajuda. É um momento em que nossos médicos terão a oportunidade de colocar em prática a noção do perdão, do entendimento. É uma temporada de conciliação e de amor”, afirma o autor Lucas Paraizo.

Ao longo da temporada, os médicos do hospital Edith de Magalhães enfrentam questões importantes, como o uso indevido de medicamentos, racismo, homofobia, guarda parental, fome, o abandono de pessoas com transtornos mentais e ainda o HIV na terceira idade, que terá Arlete Salles e Ary Fontoura vivendo um casal com aids.

Já a homofobia atingirá Décio, interpretado por Bruno Garcia, que nesta temporada, após assumir sua homossexualidade, na 3ª temporada, torna-se diretor do hospital carioca. “A experiência de fazer uma série como ‘Sob Pressão’ é única. Nós envelhecemos e amadurecemos com os personagens. Desde que Décio assumiu a homossexualidade, passamos a vê-lo em camadas mais complexas”, disse o ator.

Vale ressaltar, que a 4ª temporada de “Sob Pressão” (Globo) foi gravada durante a pandemia, aflorando os sentimentos de todo elenco. “A gente tremia literalmente o tempo todo trabalhando, imaginando que aquilo tudo era real”, revelou Drica Moraes, que vive Dra. Vera. “O Sob Pressão fica o tempo inteiro nos lembrando o que é realmente essencial”, avalia Marjorie Estiano.

Filmada no prédio do Jockey Clube Brasileiro, no centro do Rio de Janeiro, sob direção artística de Andrucha Waddington e consultoria do médico Márcio Maranhão, autor do livro “Sob Pressão – A Rotina de Guerra”, que serviu de base para a produção da série.